女兒生日寶媽送餅乾到班 「能否帶零食去學校」掀兩派論戰
小孩上學後，時常碰到生日當天為上學日，一名家長分享，因為自己的孩子今年生日剛好要上學，因此準備了各類糖果餅乾外送到學校，幫孩子慶生之餘也和同學們一同分享。沒想到引發兩極討論，一派網友表示不該帶零食去學校造成困擾，另一派網友則認為藉此留下特別的回憶也沒有不好。
一名媽媽在臉書發文分享，因小孩生日當天要上課，因此外送各種餅乾到學校，讓同學們一同同樂。該名媽媽表示，很感謝老師協助完成慶生，還協助拍照記錄，還從照片裡看出口味偏甜且造型可愛的餅乾較受學生歡迎，而地瓜片、野菜餅、辣小雞面等零食較不受小朋友青睞。然而，此文一出，引發兩派人的討論。
有一派網友不贊成家長準備糖果餅乾到學校，主要是考量食物過敏、零食對專注力的影響，以及共食帶來的衛生問題，「有的孩子對某些食品添加物會過敏，老師並沒有辦法一個一個地去檢查，萬一有什麼狀況，誰都不負起責任」、「若當場吃，糖份易造成孩子sugar high，班控不易，學習效果不佳」、「帶去學校給小朋友吃的餅乾最好不要有巧克力，我自己是不讓小孩碰有咖啡因食物的媽媽」、「請用獨立包裝，不要這種開一包每個人伸手拿取放嘴巴吃，手沾口水又去拿共享餅乾，真的衛生很不優」。
但也有另一派網友認為在生日這天與同學分享喜悅也是特別的回憶，且若家長不放心，應該教導自己的孩子不能拿或是帶回家給父母確認，「唉，就慶生，大家也太魔了，給孩子在平凡的日子有不同的回憶感動也是很重要的」、「現代的家長真的都精緻養，這個不行那個不行，你越禁止小孩就會越想嘗試，到最後一發不可收拾」、「不想小孩吃到不該吃的就是要好好教育孩子，或者請他要帶回來問過家長才能吃」。
事後，該名媽媽也回覆，有事前詢問，老師同意才準備餅乾到學校，有些先前沒留意到的細節之後也會多注意。
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