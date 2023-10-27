文化體驗屏東高中與日本姐妹校互動洗愛玉、吃台灣零食
國立屏東高中與日本東京都三鷹中等教育學校簽訂姐妹校，東京都三鷹中等教育學校師生158人來台5天，今第三天特別南下到屏東高中與師生們互動，屏中學生們帶領日本學生洗愛玉、介紹台灣各種零食，製作排灣族祝福琉璃珠，認識不同台灣文化特色。
疫情解封後，屏東高中今年3月赴日本東京都三鷹中等教育學校交流，演出話劇等，這次三鷹中等教育學校二年級學生們來台5天畢業旅行，五天行程多集中在北部，今來台第三天，特別搭高鐵南下屏東高中與屏中學生互動交流。
三鷹中等教育學校學生們表演當地傳統民族舞蹈，屏東高中海洋男聲合唱團演唱多首曲目，屏東高中還規畫8個台灣文化攤位讓日本姐妹校師生體驗，包括如果我是屏東高中學生、屏中的奇幻校園 、台灣真甜（椪糖製作）、排灣族的祝福琉璃珠手作 、屏中客家少年藍晒書籤 、「世界唯一」特產洗愛玉 、致敬「2023台日水果夏祭」 與台灣餅乾體驗與票選。
不少日本學生第一洗愛玉，也有學生看到台灣的各種餅乾零食感到很有趣，日本學生說，菜脯餅很特別，吃起來口感不會太甜。零食中最受青睞包括蚵仔煎口味洋芋片、可樂果等。屏中一年級學生鄭堡鐿說，在準備愛玉相關資料時，才發現原來愛玉，在亞洲地區只有台灣才有，有種使命感將台灣特色跟日本高校生分享。
屏中表示，攤位設計交流，結合台灣文化意涵，也將科學知識蘊含其中，期盼雙方持續交流，讓台日情誼更緊密。
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