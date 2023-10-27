共乘車禍7學生受傷受驚 東縣府輔導諮商
台東市7學生共乘休旅車車禍，池姓駕駛傷重不治，7學生受傷並受到驚嚇。台東縣政府表達關心並協助後續輔導諮商服務。
台東市臨海路昨天清晨發生學生共乘休旅車和左轉的自小客車相撞，休旅車池姓駕駛頭部重創送醫不治，車上6國中生、1高中生受輕傷，池姓駕駛的國中兒子也在車內；自小客車女駕駛輕傷。
台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣長饒慶鈴在第一時間接收到車禍消息後，即指示縣政府教育處立即介入提供協助，除了請駐區督學到醫院了解學生傷勢，也聯繫學校到場協助，並請社會處提供緊急慰問金，安慰受傷學生，也評估提供輔導諮商服務的需求。
另外，台東縣政府教育處長蔡美瑤、社會處長陳淑蘭、無黨籍議員王文怡及市長陳銘風等人，也在昨天下午前往台東市殯儀館向不幸過世的司機家屬致意及提供慰問金，讓有緊急需求的家庭在第一時間能夠順利度過難關。
台東縣政府表示，池姓死者育有3名子女，獨挑經濟大梁，以經營9人座休旅包車為職，工作態度積極認真，受到社區家長青睞，合資委託接送學生；車禍當下，其中1子也在車內。死者妻子得知噩耗後，哽咽表示深信丈夫為了保護車內孩童安全，盡其所能穩住車身，以駕駛座方向朝牆撞擊。
從監視器拍攝畫面看到，行駛南下車道的自小客車從分隔島缺口左轉要進入社區，北上車道的箱型車見狀閃避不及，兩車的車頭相撞，撞擊力道大，自小車客車旋轉回到原南下車道；休旅車則右偏駕駛座直接撞上路旁水泥牆，車頭全毀。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言