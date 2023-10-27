共乘車禍7學生受傷受驚 東縣府輔導諮商

台東市7學生共乘休旅車車禍，池姓駕駛傷重不治，7學生受傷並受到驚嚇。台東縣政府表達關心並協助後續輔導諮商服務。

台東市臨海路昨天清晨發生學生共乘休旅車和左轉的自小客車相撞，休旅車池姓駕駛頭部重創送醫不治，車上6國中生、1高中生受輕傷，池姓駕駛的國中兒子也在車內；自小客車女駕駛輕傷。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，縣長饒慶鈴在第一時間接收到車禍消息後，即指示縣政府教育處立即介入提供協助，除了請駐區督學到醫院了解學生傷勢，也聯繫學校到場協助，並請社會處提供緊急慰問金，安慰受傷學生，也評估提供輔導諮商服務的需求。

另外，台東縣政府教育處長蔡美瑤、社會處長陳淑蘭、無黨籍議員王文怡及市長陳銘風等人，也在昨天下午前往台東市殯儀館向不幸過世的司機家屬致意及提供慰問金，讓有緊急需求的家庭在第一時間能夠順利度過難關。

台東縣政府表示，池姓死者育有3名子女，獨挑經濟大梁，以經營9人座休旅包車為職，工作態度積極認真，受到社區家長青睞，合資委託接送學生；車禍當下，其中1子也在車內。死者妻子得知噩耗後，哽咽表示深信丈夫為了保護車內孩童安全，盡其所能穩住車身，以駕駛座方向朝牆撞擊。

從監視器拍攝畫面看到，行駛南下車道的自小客車從分隔島缺口左轉要進入社區，北上車道的箱型車見狀閃避不及，兩車的車頭相撞，撞擊力道大，自小車客車旋轉回到原南下車道；休旅車則右偏駕駛座直接撞上路旁水泥牆，車頭全毀。