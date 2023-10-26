妝點高雄萬聖節 巨型南瓜搶先快閃五福國中

中央社／ 高雄26日電

高市府28日晚間以「萌鬼萬聖夜」為變裝主題，首度舉辦「2023萬聖節大遊行」。一早苓雅區五福國中出現巨型南瓜車，同學紛紛搶先與遊行最閃亮主角合影。

28日登場的2023高雄萬聖節大遊行，眾所期待全國唯一的「巨型南瓜車」悄悄抵達高雄，昨天深夜在五福國中進行組裝測試完成，將陪伴大家上街搞怪。這輛全台唯一的巨型南瓜車，車體尺寸驚人，長度足足有8公尺，近2層樓高，細看兩顆南瓜上面還有一隻黑貓發出鬼魅微笑。

五福國中出現巨型南瓜車，一早同學們看到校園「巨型南瓜車」搭配各式炫光的動感樂曲莫不驚呼連連，迫不及待搶先與2023高雄萬聖節大遊行最閃亮主角合影。

有人被色彩鮮豔「巨型南瓜車」所驚豔，且高度超級高，根本就是一個超大型南瓜，能在高雄萬聖節大遊行前先睹為快，真的是太幸運了；也有人說，南瓜裂開的大嘴其實很「卡哇依」，周末晚上一定要與家人、同學一起參與這場萬聖節遊行。

首度舉辦「2023萬聖節大遊行」活動，以「萌鬼萬聖夜」為變裝主題，活動融入萬聖節搞怪討糖與台灣文化元素。遊行路線起點為文化中心，終點為中央公園，從晚上6時到8時，由特別打造5米高、8米長的大型南瓜遊行車，以及各種萌鬼一起遊行陪孩子們度過歡樂的萬聖節，沿街也將設置三個補水站，以及周圍超過100個店家逗趣互動討糖，邀請大家一起來狂歡。

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