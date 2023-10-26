華人無國界教師深入極偏遠梅園國小 公藝之旅讓人暖心

華人無國界教師學會最近深入苗栗縣極偏遠的梅園國小安排了整天的「公藝之旅」演出及教學，有細緻的蠟燭課程、優秀的舞蹈、好吃的午餐、好看的表演，讓處於大山環繞的孩子們有深深感受，留下回憶和對未來成長的憧憬。

梅園國小位於泰安鄉原住民部落，到苗栗市的車程需要近2小時，路程遙遠；校長卓美花說，校內學生來自山區的梅園、天狗部落，都是泰雅族的孩子，目前小學有46名學生、幼兒園14名兒童，教職員工約25人。

華人無國界教師學會「聽到」梅園國小的孩子「想要感受與平常不一樣的事物，尤其是戲劇或魔術表演」，學會理事張康也是魔術師，立即號召一群來自板橋、桃園、南投、台南的優秀表演工作者，有職業主持人、鐵肺歌姬、樂團、舞團、魔術師、氣球達人、特技表演、職業香氛講師，他們都願意參與這場遠赴山區偏鄉學校的活動；暖心的是，還有餐廳業者贊助美食，且親自上山外燴給全校師生享用。

這場一系列活動10月20日在梅園國小登場，安排DIY、街舞、魔術、歌唱等課程，大家還享用中西式外燴美食，在雪霸國家公園靠近雪見遊憩區的大山裡，這群泰雅族的孩子圓夢了，歡呼連連，有孩子開心的說「謝謝叔叔阿姨，我想以後也變成像你們一樣，能以自己能力去幫助其他人。」

華人無國界教師學會這次有20名會員前往，老師盛于誠認為，這是一次教育療癒之旅。他表示，看到那麼多人上山為孩子付出熱情，凝聚精彩的活動盛宴，感謝偏鄉學校的校長及老師，讓大家看到孩子天真、有禮貌以及校園整潔乾淨，20多年他一直在第一線教學，對孩子的互動曾有激情、困惑、退縮、無奈，這天讓他看到這麼多夥伴願在這條路上為孩子付出，真的讓他獲得療癒，要帶著滿滿正能量回到自己的教育崗位上。