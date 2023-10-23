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紙本英文教材風波 竹市國小師澄清：主題式教學和老課本無關

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新學年度開學一個多月，新竹市低年級學生迄今還未收到英文教科書。圖為小一的英文教科書，非竹市的英文教科書，此為示意圖。記者郭政芬／攝影
新學年度開學一個多月，新竹市低年級學生迄今還未收到英文教科書。圖為小一的英文教科書，非竹市的英文教科書，此為示意圖。記者郭政芬／攝影

針對新竹市國小低年級生英語課本未發放事件，幾位新竹市議員呼籲新竹市長高虹安要了解家長們的反應，籲檢討改善，其中竹市北門國小老師洪振全是自編國小英文教材編者之一，他則認為低年級英語是校定彈性課程，應以主題式設計教學，有否依彈性課程特性設計的老課本，其實一點關係也沒有。

洪振全表示，這批市府自編教材，91學年度首印，超過20年的市政府自編老教材了，老早就該扔掉，把教材選擇權還給各校專業選定。何況，低年級英語本來就是校定彈性課程，應以主題式設計教學。有沒有這本並不是依彈性課程特性設計的老課本，其實一點關係也沒有。

洪振全補充，國小一年級沒有一節課的正式名稱叫英語，那一節叫彈性課程，屬於108課綱規範的彈性課程的跨主題課程，有沒有這本市版英語教材，根本不是重點。以校為本，以課程發展為主，以教學者發展主題課程，最理想的狀況是，英語只是課程使用語言，並不是學習的標的。

新竹市長高虹安在臉書指出，落實新竹好學從未怠惰，111學年度下學期教務主任會議時，各校共識並建議不再提供低年級英語教材紙本，改為提供電子檔由各校彈性使用。開學前，部分家長向議員陳情，希望有英語紙本教材，以方便學童課後複習，市府啟動調查需求及添購，因超出費用，市府需要籌措其他預算支應，於10月辦理招標，於10月25日起將額外新增的紙本教材陸續送達各校。

針對高虹安的說明，市議員曾資程在臉書發文回應，若市府覺得不必要印製教材，就直接說不提供低年級教材，為什麼高虹安市府還要編列「英語教材印製」預算？為何要等到議員和家長反映，才要額外印製紙本教材，難道沒反映就不印，為什麼不能在開學前，和學校及家長做好溝通？

市議員劉崇顯也在臉書發文說，市府「教務主任會議決議不提供紙本」的說詞，只是想將責任推給學校單位，若對一項行之有年的政務做出異動，市府的教育行政體系應該要去評估可行性並預作備案，而不是等到快開學接到教師家長反映，才倉促著手要去印製導致趕不上開學。

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議員 高虹安

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