宜蘭龍潭國小防水書包套 他校想跟進

宜蘭多雨，學生走路上下學撐傘，書包容易淋濕；家長騎機車載小孩，書包也會淋濕，礁溪鄉龍潭國小找到一款螢光綠加反光條的防水書包套，校長自掏腰包買給全校每位學生，由於安全好用，已有其他學校詢問，縣府教育處也相當肯定，研議未來可能擴大到其他學校使用。

龍潭國小校長廖世凱說，他不敢稱此為創意，只是把戶外登山的防水背包套，找到適合款式，轉換到孩子書包適用的作法，即便不下雨也能包書包，尤其學生晚上補習或上安親班，書包套有反光條增加亮度，提高車輛駕駛人識別度，給孩子們多一分的安全。

廖世凱在礁溪鄉龍潭國小任教多年，今年暑假遴選上校長，他在校長遴選發表會談到教育現場「該做、能做、想做」論述，讓家長安心及學生安全的理念，上任沒多久，就把想做能做的防水書包套，實現在學生身上。

此外，他取消全校交通導護，老師回歸校園導護，通學路隊由愛心志工協助，指導學生放學排路隊過馬路時「揮小旗」，此一措施也獲不少掌聲。

騎機車接送孩子的家長說，「這樣很好，後座的孩子會更安全」；老師說，「宜蘭冬天多雨，能防水又能增加識別度，CP值很高」；連學校的工友都說，「這是讀龍潭才有的喔」。