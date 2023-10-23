聯合盃作文嘉義初賽 考題創新多元
第17屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽昨天在嘉市民生國中、興嘉國小登場，今年2575名參賽學生比去年2351人增加200多人，主辦單位推測與今年國中會考4千多名考生國文寫作成績掛零有關。本屆也有圖表型題目，國文補教名師蔡恆說，題目出得很有水準，符合現代新型考題，建議答題前仔細看完題目。
市長黃敏惠說，聯合盃今年素養導向的命題方式，將嘉市的觀光遊憩及藝文能量入題，更能讓學生透過閱讀城市，活用所學的知識與技能，找到自己寫作獨有的著力點，讓文章更具生命力，非常期待孩子們的作品。
聯合盃區分國小、國中、高中職共6組，嘉義區初賽八和九年級為圖表題型，八年級以「嘉義排名前5的觀光遊憩據點人次統計表」為題要寫出自己的理解、會推薦其中哪個景點等；九年級以「嘉義市藝文活動個數統計」寫下理解、感受等。
蔡恆指出，圖表題是歷屆國中會考中較特殊的試題，曾讓6級分的人數大幅下降，建議考生先把題目看完，然後將當中的關鍵字圈出來，再從題目說明中確認要包括那些東西，寫下感受及想法。
九年級李映璇說，剛開始接觸到圖表型題目會有些訝異，但只要弄清題目就會找到寫作方向；九年級涂品瑄說，圖表題型較不常見，透過這次比賽增加練習機會。
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