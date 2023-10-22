經三輪評選出4位「金門瑰寶」 第8屆金門文化獎頒獎
金門今於昇恆昌太湖飯店舉辦第8屆「金門文化獎」，金門縣長陳福海表示，文化是金門的根本，8屆來已有28位得獎者，都是金門的瑰寶，許多都發揮「活到老，學到老」。這次評選經過激烈的三輪評選才評選出4位，頒發獎章、證書、紀錄片及10萬元獎金。
「金門文化獎」以金門籍、年滿70歲以上、長期從事文化藝術活動，有傑出事蹟且對家鄉有貢獻者為獎勵對象，得獎者頒給文化獎章、證書及拍攝紀錄片，並頒發10萬元獎金，是金門文化界一項最高榮譽。今年4位得獎人包括許金印-金門口傳文學、陳榮泰-南音操作傳承演唱、黃德仁-傳統閩式建築以及吳鼎仁-國畫、書法、篆刻及創作。
陳福海指出，他8年前擔任縣長時，局長呂坤和提議設置，如今已辦8屆，共有28位得獎者，這些人都是金門的瑰寶，像許金印已高壽96歲，還能利用口述歷史，幫金門早先的歷史留下見證；陳榮泰也90高齡，猶在南音領域癡癡不倦，真正發揮「活到老，學到老」精神。他分享，最懷念老縣長陳水在所說「金門抛開了文化，還剩下什麼？」文化是一切的根本，尤其在金門。
來賓陳永豐說，金門夙以「文化立縣」，設立文化獎的目的就是要表揚這些長期對金門文化有貢獻的傑出文化人，喚起大眾對他們的尊重，也是對傳統文化的重視。
第一屆「金門文化獎」頒給已故版畫大師李錫奇，以表揚李大師「遊藝一甲子，揮灑60年，堪稱藝壇翹楚，金門之光」，第二屆起擴大公開甄選，今年第8屆文化獎由五位評審針對8位候選人的學經歷、專業、傳承及對地區文化貢獻等，經過激烈的三輪評選才評選出4位。
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