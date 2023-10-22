宜蘭這所學校學生獨有 螢綠反光「防水書包套」更安全

宜蘭只有這所學校的學生有。蘭陽平原多雨，學生走路上下學撐傘，背著的書包會淋濕；家長騎機車載小孩，書包也易淋濕。龍潭國小校長廖世凱自掏腰包購買螢光綠反光條的「防水書包套」送給學生，看似簡單創意，卻能讓學生上下學更安全、家長更安心，網路一片讚聲。

廖世凱說，他不敢稱此為創意，只是把戶外登山的防水背包套，找到適合款式，轉換到孩子書包適用的作法，即便不下雨也能包書包，增加車輛駕駛人識別度，給孩子多一份的安全。

廖世凱在礁溪鄉龍潭國小任教多年，今年暑假遴選上該校校長，他在在校長遴選發表會談到教育現場「該做.能做.想做」論述，讓家長安心及學生安全的理念，上任沒多久，就把想做能做的防水書包套，實現在學生身上。

此外，他取消全校交通導護，老師回歸校園導護，通學路隊由愛心志工協助，指導學生放學排路隊過馬路時「揮小旗」，此一措施也獲得不少掌聲。

這款螢光綠反光條「防水書包套」的花費並不高，龍潭國小是所小學校，廖世凱自掏腰包買了160個，實現他個人想做的事，希望「書包多一套.安全更可靠」。

騎機車接送孩子的家長說：「這樣很好，後座的孩子會更安全」，老師說：「宜蘭冬天多雨，能防水又能增加識別度，CP值很高」，連學校的工友都說：「這是讀龍潭才有的喔」。