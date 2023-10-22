議員：竹北高中缺口 仍然無解

台灣大學昨宣布不在竹北設台大附中，允諾積極協助地方評估設立「生醫園區實驗中學」，新竹縣長楊文科表示，雖然不是很滿意，台大若願意設實驗中學取代，還是歡迎，絕對傾所有力量建立優質高中，縣府教育局將積極與台大合作溝通，針對實質內容進行期程規畫。

台大願意給予實體演講和線上教學等全力協助，也擬擴大竹北地區高中生成為台大「預修生」，楊文科認為竹縣學子優異表現有目共睹，是最值得的投資。

不過，竹縣立委林思銘表示，尊重台大的結論，但誠意明顯不夠，新竹縣需要設高中是迫在眉睫的需求，如果台大竹北校區能盡速成立附中，不只解決區域高中不足問題，也能帶動大新竹教育文化發展。

民進黨議員蔡蕥鍹認為，台大生醫院區三期土地應釋出作為實驗高中使用，更快的解決辦法可考慮竹北國中直接改制完全中學，配合竹北社區大學空置教室，或租借敏實科大校舍，作為竹北新設實驗高中使用，否則以台大昨天的說法，對於新竹家長們關切的竹北高中缺口問題依然無解。

國民黨議員林禹佑更說，台大說要研擬設生醫實中「緩不濟急」，即便設校期程一路開綠燈、蓋校舍，都難以趕上一一六學年度的高中生入學缺口，希望新竹縣盡快先行將公立高中增班增額，無論是敏實科大或中華科大都應該納入考慮，由縣府直接洽談校方租借校舍，直接掛牌為六家高中分校，才能解決問題。

國民黨議員吳旭智批評，台大既然無法在竹北校地設立附中，就該撥用校地與縣府合作，如今台大又稱該校地要移作他用，等蓋完這五棟大樓，是否又要新竹人再等二十年？