台大竹北校區不設附中 願助地方研議 發展實驗中學

新竹竹北地區近年人口擴張，地方多盼大學能協力設附中，紓解教育壓力。日前傳出台大將於竹北設附中。對此，台大校長陳文章昨表示，「台大沒有教育學院，不適合設附中。」但會研議設立「生醫園區實驗中學」的可行性，另也公布竹北校區規畫，計畫於竹北校區興建五棟大樓，研擬推廣創創（創新、創業）人才培育學程。

陳文章表示，廿年前，新竹就希望台大在地方建制人才培育基地，台大也秉持理念，承諾照顧當地中學。短期方案中，由地方向政府提出大新竹地區國立高中職增班計畫，並讓國中建置完全中學；長期方案，台大無設立附中，但願協助地方研議設立生醫園區實驗中學的可行性。

針對高中端增能，陳文章說，台大師生團隊預計每學期規畫五至八場赴竹北地區高中演講，也研擬擴大竹北地區高中生成為台大預修生，線上提前修讀微積分、普通物理等；並開放高中生選修台大課程。

除了銜接高中端，陳文章也提到，希望將竹北校區打造成國內的新科技研發基地，聚焦次世代半導體、IC設計、智慧醫療、AI、量子科技、太空科技等，並推動創創人才培育。

陳文章表示，創創人才培育參考美國康乃爾大學做法，推動和過去不一樣的學程，盼將課程、創新創業結合於學程中，並和當地產業結合，也設置開放平台基地，讓學生、企業一起從事創新創業。

陳文章說，竹北校區共計五塊基地，除現有碧禎館外，另將建設NTU TECH教學研發大樓，也將建設可引進企業、法人進駐的新科技產學合作中心、半導體產學合作大樓、智慧醫療綜合大樓以及包含學生會館的智慧生活圈等，打造新型科技生態校區。目前已募得教研大樓兩成經費。