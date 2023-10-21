八德大成國小百年校慶 桃園三任縣市長齊發壽桃慶賀

桃園市八德國小今天舉行百年校慶，活動熱鬧非凡，數以百計師生、家長及校友共襄盛舉，國民黨主席朱立倫、行政院副院長鄭文燦和桃園市長張善政3名前後任縣市長都出席祝賀，難得同框，除了齊唱生日快樂歌，也一起分送壽桃給學生。

八德大成國小校史最早可追溯至1923年，前身為八塊公校大湳分教場，後來歷經數次沿革，1968年才更名為大成國民小學。學校校友在政、商、軍、教各界都有傑出表現，周邊新建國小也都是「大」字輩的學校。

朱立倫今天以校友身分出席活動，行政院副院長鄭文燦也受邀出席，2人先後上台致詞，在上下台時短暫握手寒暄；朱立倫握著鄭文燦的手說「他們說你是大安（國小）的，但你也做過市長，一樣啦」，接著拍拍鄭文燦的手臂。鄭文燦也拍了一下朱立倫的右手，回答「我爸爸是大成的」。

市長張善政致詞表示，學校百歲生日是太令人高興、值得慶祝的一件事。過去一百年，大成國小見證了八德發展，而八德的人口成長也帶動了大成國小的成長，讓學校從原本一個年級3、4班的小學校變成一個年紀14班的大學校。雖然學校百歲，但市府承諾學校只會有百年的好處，不會有百年的壞處，學校需要擴大、校舍老舊需要補強，市府會全力來做。

朱立倫致詞時細數學生時期對校園的印象，也稱讚學校藴育人才成為社會重要資產，希望未來百年學校更蓬勃、更發展。

鄭文燦致詞時則細數自己在桃園市長任內為大成國小通學便利做了淨空和改造，也祝福學校未來成就更多人才。

桃園前後3任縣市長罕見同框，不僅家長拿著手機紀錄難得一刻，學生們從3人手中接過壽桃也相當興奮，笑說「市長給我的」。