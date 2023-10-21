國小舊式課桌椅 挨批沒進步
新北市教育經費比例逐年增加，議員卻批課桌椅相關經費編列預算不足，需從其他學校載閒置課桌椅補充，淡海國小新學期才剛啟用的教室，還在用60年代舊式課桌椅，盼教育局調查新北有多少舊課桌椅要更換。教育局長張明文表示，會去評估，1個月內提供調查報告。
高雄市有議員日前質詢批國小課桌椅老舊，要求參考中國大陸設備。新北市議員陳偉杰昨質詢，中國大陸的國小學生現在午休躺的是新式課桌椅床，上課與休息兩用，台灣自詡為先進國家，但中學以下的所有學生還在使用60年代的課桌椅，孩子午休睡醒雙手發麻，臉上還有印痕。
陳偉杰質疑，新北自豪教育經費比例逐年增加，最基本的課桌椅還是沒進步，淡海國小這學期才啟用的教室，還在用木質的舊款課桌椅，教育單位停留在60年代思維，「希望不只是新學校，接下來所有學校要採購的課桌椅，能否都改採新式的課桌椅。」另有學校反映新北市編列預算不足，需從其他學校載回閒置課桌椅補充，希望教育局通盤檢討、適時汰換。
張明文表示，這些創新設備還需要去了解相關背景，創意實驗當然可以來做，但若要到普及，還需要審慎評估，教育看的是未來性，創新思維後續也牽涉到要先經過實驗跟評估，目前傳統課桌椅一套1千多元，若一個創新的椅子要5、6千元就不太可行，還會再研議；至於全新北待更新的課桌椅，1個月內提供報告。
教育局補充，每年補助近4萬套課桌椅，112年度截至目前共補助約3萬6千套。新北持續規畫逐年汰換所屬學校課桌椅，優先補助課桌椅汰換率偏低的學校，以符應學生安全成長及學習所需，提升教學及學習品質。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言