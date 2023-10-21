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國小舊式課桌椅 挨批沒進步

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
市議員陳偉杰表示，新北國小課桌椅樣式老舊，希望教育局可以考慮換新。圖／陳偉杰提供
市議員陳偉杰表示，新北國小課桌椅樣式老舊，希望教育局可以考慮換新。圖／陳偉杰提供

新北市教育經費比例逐年增加，議員卻批課桌椅相關經費編列預算不足，需從其他學校載閒置課桌椅補充，淡海國小新學期才剛啟用的教室，還在用60年代舊式課桌椅，盼教育局調查新北有多少舊課桌椅要更換。教育局長張明文表示，會去評估，1個月內提供調查報告。

高雄市有議員日前質詢批國小課桌椅老舊，要求參考中國大陸設備。新北市議員陳偉杰昨質詢，中國大陸的國小學生現在午休躺的是新式課桌椅床，上課與休息兩用，台灣自詡為先進國家，但中學以下的所有學生還在使用60年代的課桌椅，孩子午休睡醒雙手發麻，臉上還有印痕。

陳偉杰質疑，新北自豪教育經費比例逐年增加，最基本的課桌椅還是沒進步，淡海國小這學期才啟用的教室，還在用木質的舊款課桌椅，教育單位停留在60年代思維，「希望不只是新學校，接下來所有學校要採購的課桌椅，能否都改採新式的課桌椅。」另有學校反映新北市編列預算不足，需從其他學校載回閒置課桌椅補充，希望教育局通盤檢討、適時汰換。

張明文表示，這些創新設備還需要去了解相關背景，創意實驗當然可以來做，但若要到普及，還需要審慎評估，教育看的是未來性，創新思維後續也牽涉到要先經過實驗跟評估，目前傳統課桌椅一套1千多元，若一個創新的椅子要5、6千元就不太可行，還會再研議；至於全新北待更新的課桌椅，1個月內提供報告。

教育局補充，每年補助近4萬套課桌椅，112年度截至目前共補助約3萬6千套。新北持續規畫逐年汰換所屬學校課桌椅，優先補助課桌椅汰換率偏低的學校，以符應學生安全成長及學習所需，提升教學及學習品質。

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教育局 議員

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