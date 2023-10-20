荷蘭高中生來台交流 淡江中學學生擴展國際視野

為了拓展台灣高中生國際視野，由在歐洲台灣商會聯合會的協助，安排來自荷蘭將近有三十位的高中生與老師一起來到新北市淡江中學進行交流活動，淡江高中由雙語班2班的學生負責接待，在導師的指導下，安排許多的趣味遊戲，新北到淡水的許多不同民俗風情介紹，更讓荷蘭高中生體驗到不同國家的文化。

淡江高中主任 黃維彥表示，這一系列的參訪活動，除了淡江高中還攜手真理大學以及聖約翰科技大學，創造台灣首次有來自荷蘭高中生來台交流，從台灣新北到淡水的許多不同民俗風情介紹，還安排兩方學生進行趣味遊戲，這也讓來自荷蘭高中生享受在其中。

淡江高中主任黃維彥表示，淡江中學與荷蘭高中一同寫下全台首次台荷高中生的交流活動紀錄。紀錄中不僅有淡江中學參與，真理大學與聖約翰大學也一起攜手完成這項創舉。

荷蘭高中在三位老師帶領下，共有21位曾學習中文的學生，在十月初來到台灣展開交流活動。讓荷蘭學生體驗了，紅毛城之旅，台灣童玩體驗，台灣循環再生農業與生態，書法課程，台灣道地美食，隨後在聖約翰大學安排下，將前往北海岸之旅，這次與荷蘭的交流活動是一個開始，未來淡江中學將與荷蘭高中規劃成為常態性的互訪行程，擴展雙方學生國際視野。