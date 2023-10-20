快訊

金鐘58／王伯源獲兒童少年節目主持人獎 得獎名單不斷更新

台塑5千名員工進駐內湖！3梯次下班仍塞爆公車 苦等多班上不了車

才爆獨寵緋聞…胡瓜攜熊霓合體走紅毯 被問反應曝光

荷蘭高中生來台交流 淡江中學學生擴展國際視野

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
荷蘭將近有三十位的高中生與老師一起來到新北市淡江中學進行交流活動，並安排許多的趣味遊戲體驗台灣文化。 圖／紅樹林有線電視提供
荷蘭將近有三十位的高中生與老師一起來到新北市淡江中學進行交流活動，並安排許多的趣味遊戲體驗台灣文化。 圖／紅樹林有線電視提供

為了拓展台灣高中生國際視野，由在歐洲台灣商會聯合會的協助，安排來自荷蘭將近有三十位的高中生與老師一起來到新北市淡江中學進行交流活動，淡江高中由雙語班2班的學生負責接待，在導師的指導下，安排許多的趣味遊戲，新北到淡水的許多不同民俗風情介紹，更讓荷蘭高中生體驗到不同國家的文化。

淡江高中主任 黃維彥表示，這一系列的參訪活動，除了淡江高中還攜手真理大學以及聖約翰科技大學，創造台灣首次有來自荷蘭高中生來台交流，從台灣新北到淡水的許多不同民俗風情介紹，還安排兩方學生進行趣味遊戲，這也讓來自荷蘭高中生享受在其中。

淡江高中主任黃維彥表示，淡江中學與荷蘭高中一同寫下全台首次台荷高中生的交流活動紀錄。紀錄中不僅有淡江中學參與，真理大學與聖約翰大學也一起攜手完成這項創舉。

荷蘭高中在三位老師帶領下，共有21位曾學習中文的學生，在十月初來到台灣展開交流活動。讓荷蘭學生體驗了，紅毛城之旅，台灣童玩體驗，台灣循環再生農業與生態，書法課程，台灣道地美食，隨後在聖約翰大學安排下，將前往北海岸之旅，這次與荷蘭的交流活動是一個開始，未來淡江中學將與荷蘭高中規劃成為常態性的互訪行程，擴展雙方學生國際視野。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

荷蘭 淡水

延伸閱讀

海科大結合社區 淡水沙崙里長者參訪資源分享

全球10大英語最好的非母語國家！他們外語能力為何如此出色？

美國再卡中國脖子 ASML：又一款半導體設備出口受限

淡水藝術嘉年華踩街明天登場 封街交管看這裡

相關新聞

美的饗宴！彰化藝術高中舞蹈班畢業成果展 明天登場

彰化藝術高中國中部與高中部舞蹈班，在全國各項舞蹈比賽均有優異成績，明天（21日）將在彰化演藝廳以「續」為主題，舉辦聯合成...

影／彰化偏鄉小校展覽梵谷複製畫 92歲嬤也參展

農業部訂每月15日是食物日，彰化縣土庫國小今天結合廣達游於藝舉辦食農教育推廣日，20名學童擔任解說員，為社區民眾導覽這次...

荷蘭高中生來台交流 淡江中學學生擴展國際視野

為了拓展台灣高中生國際視野，由在歐洲台灣商會聯合會的協助，安排來自荷蘭將近有三十位的高中生與老師一起來到新北市淡江中學進行交流活動，淡江高中由雙語班2班的學生負責接待，在導師的指導下，安排許多的趣味遊戲，新北到淡水的許多不同民俗風情介紹，更讓荷蘭高中生體驗到不同國家的文化。

小一生開學逾1個月 還沒拿到英文紙本教材？竹市府揭原因

新學年度開學一個多月，民進黨市議員劉彥伶今天接獲家長陳情，反映小學一年級學生迄今還未收到英文教科書，直言「都開學多久了」...

彰化西南角最後一處央廚今落成 學生不怕斷炊

偏鄉學校人數少、難尋廚工，自辦午餐成本偏高，彰化縣政府在二林區四鄉鎮擴建兩座學校廚房成為中央廚房嘉惠學子，今天舉行二林國...

洪筱晴亞運滑輪摘金返母校東山中學 學弟妹搶摸金牌沾喜悅

台灣好手洪筱晴10月7日在杭州亞運滑輪花式溜冰，以總分94.38分勇奪金牌，今天受邀回母校台北市私立東山高級中學，學弟妹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。