故宮樂齡月起跑 邀55歲以上「高年級生」插花、品茶、識香
下周一就是九九重陽節，國立故宮博物院北部院區今起至11月20日推出樂齡主題月，以「四時進宮」為題，結合故宮文物元素，舉辦插花、攝影、品茶、識香、國寶動動操等20場精彩的免費活動，邀55歲以上的樂齡夥伴，與親朋好友相揪進宮，樂享生活。
故宮表示，因應2025年台灣邁向超高齡社會，並響應國際倡議文化近用、友善平權與社會共融的趨勢，故宮以開放多元、友善共融精神，推出「故宮樂齡月」系列活動，為樂齡長者提供活用創意、社會參與的多元管道，鼓勵銀髮族透過參與藝文活動，增進體能健康、學習知識與社交互動。
「四時進宮—故宮樂齡月」為期一個月，10月23日、10月26日邀請銀髮族跟著「國寶動動操」舒展筋骨，11月3日舉辦「樂齡音聲會」聆聽音樂的美妙旋律，11月15日由李政家醫師分享回春凍齡的「腦癒力」。
另有「四時進宮」系列體驗工作坊，透過手作物件融入故宮元素，邀請樂齡長者感受插花、攝影、品茶、識香的閑情雅趣。11月6日至11月20日與臺北市士林區健康服務中心合作，舉辦「〈清院畫十二月令圖〉教育展」，以及兩場「樂齡舞蹈工作坊」。
故宮說，凡參加活動者，可獲得故宮55＋專屬小禮，活動當日憑學員證至售票處，可換取故宮北部院區免費參觀票券。另外，在樂齡月活動期間，55歲以上遊客（57年12月31日以前出生）憑貼有相片的身分證件，可享北部院區個人語音導覽機租借8折、博物館商店9折優惠（部分商品除外）；閒居賦餐飲95折優惠、三希堂餐飲9折優惠。
詳細活動資訊可詳故宮官網最新消息，或撥打專線電話(02)2556-0986。
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