洪筱晴亞運滑輪摘金返母校東山中學 學弟妹搶摸金牌沾喜悅
台灣好手洪筱晴10月7日在杭州亞運滑輪花式溜冰，以總分94.38分勇奪金牌，今天受邀回母校台北市私立東山高級中學，學弟妹夾道熱情歡迎、鞭炮響徹雲霄，她現場與近600位9年級生分享獲獎與求學心路歷程，大家都搶著跟她合照、要簽名留念、摸金牌沾喜悅，氣氛相當熱絡。校方表示，洪筱晴是該校榮獲體育國際賽事金牌第一人，與有榮焉。
19歲洪筱晴現為銘傳大學應用英語系大二生，國中、高中6年均在台北市東山中學就讀，不只擅長滑輪，跳繩也很在行，有時會返校與學弟妹切磋技藝。
洪筱晴說，今天感謝校長陳麗美邀請，讓她有機會重溫校園美好記憶，也來分享滑輪世界的點滴經歷。從小溜進滑輪領域的她，不同於其它運動員投入體育專精培訓，而是訓練、課業兩頭忙，在東山6年常是咬緊牙關不斷練習，跌倒再爬起；謝謝母校栽培，在她兼顧學業與滑輪練習時，給予許多幫助與寬容。
她和學弟妹透露，第1次甄選亞運選手失利，大學成績又未達預期，接踵而來的不順讓她封閉自己整整一年，直言高三是人生最低潮時期。畢業後，她接到高中導師來訊「不管你做甚麼，都希望你快樂」，認知到這是上天考驗，不管遇到任何困難，一定還有一扇窗、一條路，最終如願在這次亞運選拔獲選國手資格。
高中導師陳威棣提及，洪筱晴除了最愛的花式滑輪外，英文、跳繩表現也相當優異。陪伴她高一走過父喪的輔導老師李怡婷說，這次亞運決賽長曲和短曲裡有著想念、表現給爸爸看的元素，很感動她的堅持不放棄與勇於築夢、踏實前行。
陳麗美勉勵在校生以洪筱晴為榜樣，不屈不撓、勇敢面對，保有運動家精神，堅持到底完成理念，為自己所愛化為努力的動力。也預祝洪筱晴明天啟程赴大陸參加下周北戴河亞洲錦標賽、11月全國中正盃溜冰錦標賽能滑出好成績。
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