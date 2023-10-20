快訊

他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

鏡頭記錄的以巴戰火：《路透社》記者不幸殉職

台塑搬家流失5千人 敦北店面待租大增、房價卻喊漲

洪筱晴亞運滑輪摘金返母校東山中學 學弟妹搶摸金牌沾喜悅

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
洪筱晴今天返回母校台北市東山中學，與近600位9年級生分享獲獎與求學心路歷程。圖／台北市東山中學提供
洪筱晴今天返回母校台北市東山中學，與近600位9年級生分享獲獎與求學心路歷程。圖／台北市東山中學提供

台灣好手洪筱晴10月7日在杭州亞運滑輪花式溜冰，以總分94.38分勇奪金牌，今天受邀回母校台北市私立東山高級中學，學弟妹夾道熱情歡迎、鞭炮響徹雲霄，她現場與近600位9年級生分享獲獎與求學心路歷程，大家都搶著跟她合照、要簽名留念、摸金牌沾喜悅，氣氛相當熱絡。校方表示，洪筱晴是該校榮獲體育國際賽事金牌第一人，與有榮焉。

19歲洪筱晴現為銘傳大學應用英語系大二生，國中、高中6年均在台北市東山中學就讀，不只擅長滑輪，跳繩也很在行，有時會返校與學弟妹切磋技藝。

洪筱晴說，今天感謝校長陳麗美邀請，讓她有機會重溫校園美好記憶，也來分享滑輪世界的點滴經歷。從小溜進滑輪領域的她，不同於其它運動員投入體育專精培訓，而是訓練、課業兩頭忙，在東山6年常是咬緊牙關不斷練習，跌倒再爬起；謝謝母校栽培，在她兼顧學業與滑輪練習時，給予許多幫助與寬容。

她和學弟妹透露，第1次甄選亞運選手失利，大學成績又未達預期，接踵而來的不順讓她封閉自己整整一年，直言高三是人生最低潮時期。畢業後，她接到高中導師來訊「不管你做甚麼，都希望你快樂」，認知到這是上天考驗，不管遇到任何困難，一定還有一扇窗、一條路，最終如願在這次亞運選拔獲選國手資格。

高中導師陳威棣提及，洪筱晴除了最愛的花式滑輪外，英文、跳繩表現也相當優異。陪伴她高一走過父喪的輔導老師李怡婷說，這次亞運決賽長曲和短曲裡有著想念、表現給爸爸看的元素，很感動她的堅持不放棄與勇於築夢、踏實前行。

陳麗美勉勵在校生以洪筱晴為榜樣，不屈不撓、勇敢面對，保有運動家精神，堅持到底完成理念，為自己所愛化為努力的動力。也預祝洪筱晴明天啟程赴大陸參加下周北戴河亞洲錦標賽、11月全國中正盃溜冰錦標賽能滑出好成績。

洪筱晴今天受邀回母校台北市東山中學，學弟妹夾道熱情歡迎、鞭炮響徹雲霄。圖／台北市東山中學提供
洪筱晴今天受邀回母校台北市東山中學，學弟妹夾道熱情歡迎、鞭炮響徹雲霄。圖／台北市東山中學提供
洪筱晴是台北市東山中學榮獲體育國際賽事金牌第一人，運動校隊的學弟妹開心合影。圖／台北市東山中學提供
洪筱晴是台北市東山中學榮獲體育國際賽事金牌第一人，運動校隊的學弟妹開心合影。圖／台北市東山中學提供
學妹們搶著摸洪筱晴的亞運金牌。圖／台北市東山中學提供
學妹們搶著摸洪筱晴的亞運金牌。圖／台北市東山中學提供
學弟妹大排長龍，等著洪筱晴為他們簽名留念。圖／台北市東山中學提供
學弟妹大排長龍，等著洪筱晴為他們簽名留念。圖／台北市東山中學提供
台灣好手洪筱晴10月7日在杭州亞運滑輪花式溜冰，以總分94.38分勇奪金牌，今天受邀回母校台北市私立東山高級中學。圖／台北市東山中學提供
台灣好手洪筱晴10月7日在杭州亞運滑輪花式溜冰，以總分94.38分勇奪金牌，今天受邀回母校台北市私立東山高級中學。圖／台北市東山中學提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

金牌 運動

延伸閱讀

漠視選手表現？台中亞運金牌選手100萬高雄打3折 藍營批落漆

102位亞運奪牌選手參與 全運會後天台南開幕  

滑輪溜冰／亞運奪佳績 黃玉霖透露關鍵在於屏東這個場地

龍眼產量居全台之冠 南市東山首辦桂圓評鑑

相關新聞

國慶結緣！「橘色惡魔」12月再次訪台 參與北一女120週年校慶

日本京都橘高校吹奏部以「橘色惡魔」稱號聞名國際，去年受文總邀請訪台演出備受歡迎。文總今天表示，「橘色惡魔」延續去年與北一...

影／彰化偏鄉小校展覽梵谷複製畫 92歲嬤也參展

農業部訂每月15日是食物日，彰化縣土庫國小今天結合廣達游於藝舉辦食農教育推廣日，20名學童擔任解說員，為社區民眾導覽這次...

小學生規劃畢旅？ ICU名醫揭這「雷同行程」夢裡都有

畢業旅行對很多學生而言是段美好回憶，ICU醫生陳志金今（19）日上午在臉書發文「如果讓孩子自己規劃畢旅 …」，並分享孩子可能會安排三天兩夜的行程項目，最後感嘆媽媽們的心聲就是「繼續睡，夢裡什麼都有」。

故宮樂齡月起跑 邀55歲以上「高年級生」插花、品茶、識香

下周一就是九九重陽節，國立故宮博物院北部院區今起至11月20日推出樂齡主題月，以「四時進宮」為題，結合故宮文物元素，舉辦...

洪筱晴亞運滑輪摘金返母校東山中學 學弟妹搶摸金牌沾喜悅

台灣好手洪筱晴10月7日在杭州亞運滑輪花式溜冰，以總分94.38分勇奪金牌，今天受邀回母校台北市私立東山高級中學，學弟妹...

新校門亮相 大業實中有鯨魚

嘉義市大業國中轉型實驗中學，為嘉市首間，招生及教師甄選爆滿，成為教育新潮牌，昨天舉行新校門及人文穿堂啟用典禮，校門以抹香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。