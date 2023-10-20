新校門亮相 大業實中有鯨魚
嘉義市大業國中轉型實驗中學，為嘉市首間，招生及教師甄選爆滿，成為教育新潮牌，昨天舉行新校門及人文穿堂啟用典禮，校門以抹香鯨呈現海中之霸意象，命名「鯨豔門」，學生還以英語導覽數學的學習遊具，讓市長黃敏惠讚賞說「驚豔！」
建築師陳怡廷指出，大門以清水模材料做底，局部再用海洋藍點綴跳色，象徵海洋教育特色學校，由於校門位在街道巷弄，周遭環境元素繁雜，用減法移除不必要硬體設備，整體規畫設計突顯校園特色。
校長陳明君說，人文穿堂設計有「fly-back」飛行器、「3.14牆」、「笛卡爾之心」，展現校方採STEAM跨域整合教育、CLIL綜合活動領域雙語教學，及PhnoBL現象本位學習等教學模式規畫多元課程，感謝市長看見孩子需要挹注經費，實踐校園建築藝術化、課程化理念。
昨啟用儀式，黃敏惠與學生分別拿水槍噴水，再揭開校門的紅布，隨後與來賓剪綵慶賀；學生說英語導覽介紹穿堂設計，再請黃敏惠上台做「笛卡爾之心」數學學習遊具，並送摺紙做的市長人像造型。對於轉型成果佳，家長會長葉妙如還開心感動落淚與黃敏惠擁抱。
黃敏惠說，大業實中教學成果讓人驚豔，實現嘉市教育綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言