新校門亮相 大業實中有鯨魚

嘉義市大業國中轉型實驗中學，為嘉市首間，招生及教師甄選爆滿，成為教育新潮牌，昨天舉行新校門及人文穿堂啟用典禮，校門以抹香鯨呈現海中之霸意象，命名「鯨豔門」，學生還以英語導覽數學的學習遊具，讓市長黃敏惠讚賞說「驚豔！」

建築師陳怡廷指出，大門以清水模材料做底，局部再用海洋藍點綴跳色，象徵海洋教育特色學校，由於校門位在街道巷弄，周遭環境元素繁雜，用減法移除不必要硬體設備，整體規畫設計突顯校園特色。

校長陳明君說，人文穿堂設計有「fly-back」飛行器、「3.14牆」、「笛卡爾之心」，展現校方採STEAM跨域整合教育、CLIL綜合活動領域雙語教學，及PhnoBL現象本位學習等教學模式規畫多元課程，感謝市長看見孩子需要挹注經費，實踐校園建築藝術化、課程化理念。

昨啟用儀式，黃敏惠與學生分別拿水槍噴水，再揭開校門的紅布，隨後與來賓剪綵慶賀；學生說英語導覽介紹穿堂設計，再請黃敏惠上台做「笛卡爾之心」數學學習遊具，並送摺紙做的市長人像造型。對於轉型成果佳，家長會長葉妙如還開心感動落淚與黃敏惠擁抱。

黃敏惠說，大業實中教學成果讓人驚豔，實現嘉市教育綱領「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」。