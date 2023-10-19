台北國際藝術博覽會開幕 首創「藝術品收藏結合碳權」交易模式

社團法人中華民國畫廊協會主辦的ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會，今天在台北世貿一館盛大開幕，開幕首日為預展，公眾展期從10月20日至10月23日，匯聚144家展商，76家國內畫廊，68家國外畫廊，以亞太區歷史最悠久的國際藝術博覽會的姿態，在台灣呈現一場結合不同文化背景與風格，絢爛多彩的藝術盛會。

ART TAIPEI在今年邁入連續舉辦的30週年，企圖以亞太畫廊聯盟主席國的地位，擴展其亞太區域藝術平台的地位，特別呈現東南亞藝術平台，集結香港、泰國、越南、印尼、新加坡共計14家展商；東北亞的區域則有35家日本展商、9家韓國展商，共同呈現亞太區域的當代藝術風貌。

永續展覽與綠色展會亦是ART TAIPEI的長遠目標，除了自行研發低碳排、低耗能的展板與燈具，也在去年加入畫廊氣候聯盟（Gallery Climate Coalition，簡稱GCC），共同為減少視覺藝術領域的碳排放以及實踐零浪費的目標而努力。ART TAIPEI 2023年將在展會中以數位權證、碳權交易和數位雙生技術的應用，推動藝術產業的永續發展。展區亦將呈現MIT新人推薦特區和原住民族藝術特區，展現台灣的藝術多樣性；而藝術教育日將以「藝術平權公益計畫」來推動，使不同社群能夠近距離體驗藝術，在減緩氣候變遷、多元平權各項指標上努力前行。