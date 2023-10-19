影／大業實中新校門變鯨魚噴水啟用 黃敏惠與來賓「驚豔」

嘉義市大業國中轉型首間實驗中學，招生及教師甄選爆滿，成為教育新潮牌，上午舉行新校門暨人文穿堂啟用典禮，新校門以抹香鯨呈現海中之霸意象，命名「鯨豔門」，市長黃敏惠與來賓祝賀，家長會長葉妙如開心感動落淚，與黃敏惠擁抱，學生展現教學成果導覽解說，黃敏惠大為讚賞說「驚豔！」

七年級年輕建築師陳怡廷介紹大門以鯨魚作入口意象，象徵海洋教育特色學校，以手作摺紙作發想，造型俐落幾何型態，以減法美學方式，激發更多意想不到想像樂趣，象徵大業實中航向世界、鏈結全球。

校園大門以清水模材料做底，局部再以海洋藍點綴跳色，整體簡約中又加點可愛，校門位在街道巷弄，周遭環境元素繁雜，以減法移除不必要硬體設備，透過整體規畫設計突顯校園特色。

創意啟用儀式，黃敏惠與學生分別拿水槍噴水，再揭開紅布，隨後與來賓剪綵慶賀，學生先說英語導覽介紹穿堂數學遊具，再請黃敏惠上台做數學「笛卡爾之心」學習遊具，學生送黃敏惠以摺紙做的市長人像造型，稱讚說「勇媽五星市長，嘉義有勇媽一定贏！」

人文穿堂設計以大業獨有「fly-back」飛行器、以及「3.14牆」、「笛卡爾之心」開啟實驗教育嶄新一頁，讓學生更愛上學，校長陳明君說，大業實中採STEAM跨域整合教育、CLIL綜合活動領域雙語教學、以及PhnoBL現象本位學習等教學模式規畫多元課程，感謝市長看見孩子需要，實踐校園建築藝術化、課程化理念，挹注經費。