小學生規劃畢旅？ ICU名醫揭這「雷同行程」夢裡都有
畢業旅行對很多學生而言是段美好回憶，ICU醫生陳志金今（19）日上午在臉書發文「如果讓孩子自己規劃畢旅 …」，並分享孩子可能會安排三天兩夜的行程項目，最後感嘆媽媽們的心聲就是「繼續睡，夢裡什麼都有」。
陳志金指出，如果讓孩子自己規劃小學畢旅，先決條件便是「WiFi要快、插座要夠」，他也製作小學生在三天兩夜的畢業旅行中，可能會安排的行程表。
陳志金認為，孩子在第一、第二天先睡到中午自然醒，午晚餐點外送，其他時間則是電動打到飽、電視看到飽，最後迎接晚點名。第三天的行程也相同，不過午、晚餐變成泡麵，還加了一頓宵夜。他感慨，對於媽媽們而言，心聲就是「繼續睡，夢裡什麼都有」。
貼文曝光後引發討論，對此，網友紛紛表示：「精闢，而且要跟同學一起玩電動更好玩」、「帶3C去畢旅結果也會是這樣，結論：在家就好～」、「只要有充足插座、無線網路網點就可以了，根本不用離家太遠」、「他們可能還真的會像這樣子找一個最有錢的同學家裡合宿，然後連續打三天電動」。
其他網友也幽默回應：「孝子，很替父母荷包著想！」、「好療癒阿，就睡在教室打地舖，也不用住宿費了啊」、「這樣的行程可以一直一路沿用到國高中呢！好划算」。
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