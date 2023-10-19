文化部啟動校外文化體驗 學生扮文資專家搶救台博館

文化部推動「校外文化體驗計畫」獲21個縣市政府響應，總計串聯20個中央與150個地方藝文場域，規劃好玩、多元、豐富的文化體驗內容，目標帶動4000遊覽車次、15萬人次國小到高中師生，走出校園、走進全國各地文化藝術場所。

文化部長史哲今日到國立台灣博物館參與新北市3所學校共同參與的體驗活動，崁腳國小校長蔡明雄、龍埔國小校長黃清海現場同樂。來自三峽區龍埔國小、萬里區崁腳國小、鶯歌區鶯歌國小共145位師生，分別至台博館本館、古生物館、南門館、鐵道園區，參與「時空謎題偵探團」、「走讀樟腦小旅行」及「小匠師 大職人」等體驗活動。

台博館以建築空間描繪及古蹟探險、台灣樟樹生態和植物調查、文資保存與修復工法體驗，引導不同年級同學藉由角色扮演、遊戲解密、走訪現場、動手翻模方式，進一步認識歷史演變、產業發展、建築特色。

在本館及古生物館的「時空謎題偵探團」單元中，同學分別扮演政府代表、財團老闆、文資專家、當地居民及民意代表角色，針對「如果拆除台博館並改建為購物商場」議題發表立場。代表文資專家的同學說，「堅決反對拆除博物館，文化資產只有1個，商場則到處可有。」扮演當地居民的龍埔國小6年級李同學則激昂的說，「政府、財團應該要聽居民的聲音」。

李同學說，雖然以前也去過博物館，但是跟著同學來，「讓參觀及參與活動的過程有更多的討論，也讓自己有更多的思考」，尤其今天藉由扮演公聽會發言代表，更讓自己知道原來人民有絕對的言論自由可以對政策發表意見。

鶯歌國小導師王玫雯觀察，由於現在家長普遍忙碌，有空閒時多半選擇帶小朋友到戶外，很少選擇藝文場館，學校過往安排的遠足，也多選擇去遊樂園。但此次校外體驗所安排的地點，大多是過去從來沒去過甚至沒聽過的場館，再搭配博物館安排的導覽及體驗活動，小朋友展現出有別以往參觀展覽時的意興闌珊，「我有信心也期待這次的校外體驗後，孩子們會成為一顆顆種子，除了改變自己，更影響身邊的家人、朋友一起走進博物館。」

文化部表示，校外文化體驗邀請各個縣市國小至高中共同參與，尤其以偏遠地區學校為優先，計畫自9月啟程，首發團已有105台遊覽車，其中近5成學生是第一次進到文化場館，預計10月將有超過1萬名師生參與。期盼全國各地的孩子們有機會在學習的各個階段，接觸文化資產、聆賞劇場表演、認識前輩藝術家、閱讀臺灣文學、創造工藝作品等，進而養成到藝文場館欣賞展演的習慣。

●「校外文化體驗」專區：https://cp.moc.gov.tw/CP/zh-tw/experience