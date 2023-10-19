快訊

影／超過20次霸王餐沒付錢 他每次都「心臟病發」躲帳單

國宴菜單出現「中華人民共和國」！圓山飯店：深刻檢討

賴清德：若未來新技術解決核安及核廢料 政府不會排除

文化部啟動校外文化體驗 學生扮文資專家搶救台博館

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
三峽區龍埔國小、萬里區崁腳國小、鶯歌區鶯歌國小共145位師生至國立台灣博物館本館、古生物館、南門館、鐵道部園區進行校外文化體驗，文化部長史哲（中）前往歡迎並與學生同樂。圖／文化部提供
三峽區龍埔國小、萬里區崁腳國小、鶯歌區鶯歌國小共145位師生至國立台灣博物館本館、古生物館、南門館、鐵道部園區進行校外文化體驗，文化部長史哲（中）前往歡迎並與學生同樂。圖／文化部提供

文化部推動「校外文化體驗計畫」獲21個縣市政府響應，總計串聯20個中央與150個地方藝文場域，規劃好玩、多元、豐富的文化體驗內容，目標帶動4000遊覽車次、15萬人次國小到高中師生，走出校園、走進全國各地文化藝術場所。

文化部長史哲今日到國立台灣博物館參與新北市3所學校共同參與的體驗活動，崁腳國小校長蔡明雄、龍埔國小校長黃清海現場同樂。來自三峽區龍埔國小、萬里區崁腳國小、鶯歌區鶯歌國小共145位師生，分別至台博館本館、古生物館、南門館、鐵道園區，參與「時空謎題偵探團」、「走讀樟腦小旅行」及「小匠師 大職人」等體驗活動。

台博館以建築空間描繪及古蹟探險、台灣樟樹生態和植物調查、文資保存與修復工法體驗，引導不同年級同學藉由角色扮演、遊戲解密、走訪現場、動手翻模方式，進一步認識歷史演變、產業發展、建築特色。

在本館及古生物館的「時空謎題偵探團」單元中，同學分別扮演政府代表、財團老闆、文資專家、當地居民及民意代表角色，針對「如果拆除台博館並改建為購物商場」議題發表立場。代表文資專家的同學說，「堅決反對拆除博物館，文化資產只有1個，商場則到處可有。」扮演當地居民的龍埔國小6年級李同學則激昂的說，「政府、財團應該要聽居民的聲音」。

李同學說，雖然以前也去過博物館，但是跟著同學來，「讓參觀及參與活動的過程有更多的討論，也讓自己有更多的思考」，尤其今天藉由扮演公聽會發言代表，更讓自己知道原來人民有絕對的言論自由可以對政策發表意見。

鶯歌國小導師王玫雯觀察，由於現在家長普遍忙碌，有空閒時多半選擇帶小朋友到戶外，很少選擇藝文場館，學校過往安排的遠足，也多選擇去遊樂園。但此次校外體驗所安排的地點，大多是過去從來沒去過甚至沒聽過的場館，再搭配博物館安排的導覽及體驗活動，小朋友展現出有別以往參觀展覽時的意興闌珊，「我有信心也期待這次的校外體驗後，孩子們會成為一顆顆種子，除了改變自己，更影響身邊的家人、朋友一起走進博物館。」

文化部表示，校外文化體驗邀請各個縣市國小至高中共同參與，尤其以偏遠地區學校為優先，計畫自9月啟程，首發團已有105台遊覽車，其中近5成學生是第一次進到文化場館，預計10月將有超過1萬名師生參與。期盼全國各地的孩子們有機會在學習的各個階段，接觸文化資產、聆賞劇場表演、認識前輩藝術家、閱讀臺灣文學、創造工藝作品等，進而養成到藝文場館欣賞展演的習慣。

●「校外文化體驗」專區：https://cp.moc.gov.tw/CP/zh-tw/experience

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

博物館 文化資產 文化部

延伸閱讀

參觀宗教博物館 林右昌看見這「8個字」最有感觸

比籃球大！嘉義歷史建物驚見超大虎頭蜂巢 市集開張緊急摘除

蔣萬安赴綠黨團說明重大議案 議員要求先脫下「偶包」 蔣當場照辦

北流1.9億未結款爭議 蔡詩萍：柯市府與文化部溝通有瑕疵

相關新聞

影／彰化偏鄉小校展覽梵谷複製畫 92歲嬤也參展

農業部訂每月15日是食物日，彰化縣土庫國小今天結合廣達游於藝舉辦食農教育推廣日，20名學童擔任解說員，為社區民眾導覽這次...

文化部啟動校外文化體驗 學生扮文資專家搶救台博館

文化部推動「校外文化體驗計畫」獲21個縣市政府響應，總計串聯20個中央與150個地方藝文場域，規劃好玩、多元、豐富的文化...

美國國際友誼團訪致用高中 外語導覽學生做國民外交

美國國際友誼團一行20人今天由台灣國際友誼團邀請，參訪台中市大甲致用高中及鎮瀾宮等地，致用高中校長陳添旺派應用英語科及高...

日本長野中學生彰化交流 喝珍奶吃米冰棒大讚「喔伊細」

彰化縣竹塘國中與日本長野縣小谷村中學校，今年恢復因新冠疫情暫停兩年的實體交流，小谷村中學校47名師生竹到塘國中上課，參觀...

萬聖節裝扮也要SDGs 高雄學童環保創作「不上街購買」

萬聖節快到了，高雄市新上國小結合夯議題「SDGs 聯合國永續發展目標」，發起「不上街購買」環保素材創作大賽，無論是山道猴...

屏東阿卡貝拉再創佳績 台灣盃少兒組奪3金1銀

屏東縣政府培訓阿卡貝拉4支少兒團隊，「阿緱囝仔人聲樂團」、「排灣貝拉」、「Star’s Echo」、「小阿緱人聲樂團」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。