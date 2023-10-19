日本長野中學生彰化交流 喝珍奶吃米冰棒大讚「喔伊細」
彰化縣竹塘國中與日本長野縣小谷村中學校，今年恢復因新冠疫情暫停兩年的實體交流，小谷村中學校47名師生竹到塘國中上課，參觀鹿港老街和古蹟，雙方都很開心，約定明年竹塘國中回訪，也要同規格行程認識日本文化。
長野縣小谷村與彰化縣的教育交流長達9年，竹塘國中2017年開始參與交流，2018年、2019年小谷村中學校已與竹塘國中互相參訪一次。新冠疫情期間雙方視訊會議維持交流不中斷，今年疫情緩和，10月16日小谷村中學校47名師生飛抵台灣展開五天四夜行程，除兩天在台北，接著3天到彰化縣教育交流。
竹塘國中舉辦歡迎會，縣政顧問戴孟書、竹塘鄉農會詹光信總幹事、家長會長詹忠憲和竹塘國中二年級學生熱情歡日本師生，小谷村中學校9名教職員和竹塘國中教師交流課程教學校，二、三年級學生各19人，分別和竹塘國中學生上童軍課、體育課與英語課，竹中學生拿出平板使用口譯軟體即時溝通，交流時笑聲連連。中午日本師生共享校內午餐，竹塘國中不忘貼心送上每人一杯台灣名物-珍珠奶茶，竹塘鄉農會招待享用在地特產米冰棒，日本學生大讚「喔伊細」。
竹塘國中校長黃仲平今天說，竹中學生事前上日本簡易會話、日本禮儀，在鹿港導覽老街和古蹟時發揮功能，彼此認識並互相了解興趣，竹中學生把相關資料和學習心得上傳到不公開的學習平台讓老師驗收交流成果，將作為明年回訪小谷村中學校的規畫參考。
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