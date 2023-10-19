日本長野中學生彰化交流 喝珍奶吃米冰棒大讚「喔伊細」

彰化縣竹塘國中與日本長野縣小谷村中學校，今年恢復因新冠疫情暫停兩年的實體交流，小谷村中學校47名師生竹到塘國中上課，參觀鹿港老街和古蹟，雙方都很開心，約定明年竹塘國中回訪，也要同規格行程認識日本文化。

長野縣小谷村與彰化縣的教育交流長達9年，竹塘國中2017年開始參與交流，2018年、2019年小谷村中學校已與竹塘國中互相參訪一次。新冠疫情期間雙方視訊會議維持交流不中斷，今年疫情緩和，10月16日小谷村中學校47名師生飛抵台灣展開五天四夜行程，除兩天在台北，接著3天到彰化縣教育交流。

竹塘國中舉辦歡迎會，縣政顧問戴孟書、竹塘鄉農會詹光信總幹事、家長會長詹忠憲和竹塘國中二年級學生熱情歡日本師生，小谷村中學校9名教職員和竹塘國中教師交流課程教學校，二、三年級學生各19人，分別和竹塘國中學生上童軍課、體育課與英語課，竹中學生拿出平板使用口譯軟體即時溝通，交流時笑聲連連。中午日本師生共享校內午餐，竹塘國中不忘貼心送上每人一杯台灣名物-珍珠奶茶，竹塘鄉農會招待享用在地特產米冰棒，日本學生大讚「喔伊細」。