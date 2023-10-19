幫產業寫ERP優化製程省工增能 大葉3學生都得獎

一名網友轉發南部某國中3天2夜的畢旅行程，3天行程先到台中、南投景點，再到台北參觀台灣大學、木柵動物園、西門町及六福村遊樂園。其中，第二天的的午餐安排吃麥當勞，讓學生家長氣炸，還怒批「畢旅吃什麼麥當勞啦」。貼文曝光引發討論，網友好奇何時「台大變成畢旅觀光行程」。

2023-10-18 11:38