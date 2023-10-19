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幫產業寫ERP優化製程省工增能 大葉3學生都得獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學學生宋秉成（右）獲得ERP實習顧問結案競賽第二名，資管系主任李德治同感驕傲。記者簡慧珍／攝影
大葉大學學生宋秉成（右）獲得ERP實習顧問結案競賽第二名，資管系主任李德治同感驕傲。記者簡慧珍／攝影

企業都希望優化商務程序提高營運績效，大葉大學資訊管理學系大四生宋秉成和黃煜庭、碩士生康芳瑜，錄取中華企業資源規劃學會2023年ERP實習顧問培訓計畫，榮獲ERP實習顧問結案競賽第二名和兩個佳作。

宋秉成想跨出舒適圈，報名參加實習培訓，在兩個月實習裡跟其它大學學生組隊並與廠商討論，了解產業需求。宋秉成今天表示，他和隊員幫製造晶圓氮氣櫃的科技公司設計秤重裝置，系統可以自動秤重，不同尺寸的物料分類更方便讓後續製程更順暢，解決物料管理問題，這項方案很幸運因此獲得ERP實習顧問結案競賽第二名。

黃煜庭、康芳瑜都獲ERP實習顧問結案競賽佳作。黃煜庭說，報名參加ERP課程是想藉以探索職涯發展方向，他和隊員幫家族經營的零售商導入ERP，讓很多原本依賴人工的工作在運作流程更簡便，他們也幫公司的網路平台導入ERP系統優化經營管理。康芳瑜和團隊成員一起拜訪客戶，了解客製化角鋼架在出貨時可能會遺忘小零件，因此協助廠商導入ERP倉儲管理模組，讓撿貨更精準。

ERP（企業資源規劃）系統具備資料連線能力，可透過AI簡化人工繁瑣的作業程序，提升生產效益。資訊管理學系主任李德治表示，資管系參加中華企業資源規劃學會的ERP實習顧問培訓計畫，暑假期間學生接受360小時培訓，並組成團隊、跨校合作寫系統，解決產業問題，去年大葉資管系3名學生參加相同競賽分獲第一、第三和佳作，今年第二次參加再傳捷報，見證大葉資管系學生的專業實力。

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實習 資管系 團隊

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