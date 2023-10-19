萬聖節裝扮也要SDGs 高雄學童環保創作「不上街購買」

萬聖節快到了，高雄市新上國小結合夯議題「SDGs 聯合國永續發展目標」，發起「不上街購買」環保素材創作大賽，無論是山道猴子，還是茶碗蒸，鼓勵親子共做，利用家裡的多餘物品進行萬聖節身上的裝扮創作，拍照線上投稿，上傳至指定FB粉絲團「2023新上群魔亂舞-萬聖節大派對」。

新上國小校長王彥嵓也粉墨登場，動員全家人一起合作，利用家裡面的日常用品和舊衣服，把自己打扮成很炫的瘋狂帽客，挑戰不上街購買，一貼文立刻「讚」聲不斷。他表示，今年的萬聖節活動希望能夠從SDGs做起，儘量不要購買現成道具，改以自行創作或者改造現成物件為主，或家中現有品，如紙板、紙盒、包裝物、玩具、布、回收物等來變裝。期待透過各班老師的課堂，讓孩子理解到世界貧窮問題，更了解貧瘠激發創意的可貴。

許多親子都找出家中各種物品來變裝，有用杯蓋當成鏡頭的手機、用紙箱變裝成烏龜殼的忍者龜、用黑色垃圾袋變成披風的虎克船長、舊布縫製而成的自由女神像，還有用媽媽最愛的網購箱改造成最近超夯的茶碗蒸，精彩裝扮讓人眼睛為之一亮。學校最後會依主題、創意與材料運用，並參考人氣按讚數來選出優勝家庭，為了鼓勵投稿，只要上傳也通通有獎。

學童李睿套上蘋果牌手機，整個人瞬間成了一隻大手機，三顆鏡頭原來是媽媽平時喝咖啡的杯蓋。李媽媽表示，手機螢幕是有特別設計過的，上面的時間16:25是孩子出生時間。

新上國小安排10月25日早上10點下課時間，舉辦萬聖節走秀活動，讓所有小朋友打扮成自己喜歡的模樣，無論是哪種角色，只要是自己精心製作，通通歡迎到大集合場來PK秀自己。穿堂也由藝文老師劉錦憲布置了「會動的稻草人」裝置藝術，營造萬聖節氣氛。