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影／舊鋼刷毛衣別丟 弘光科大老師教你變萬聖節造型

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大老師教你用家裡不用鋼刷、毛衣做萬聖節造型。記者游振昇／攝影
弘光科大老師教你用家裡不用鋼刷、毛衣做萬聖節造型。記者游振昇／攝影

萬聖節將到，弘光科技大學永續發展辦公室和化妝品應用系合作，在梧棲社宅社會福利站辦理「萬聖節主題親子造型」活動，帶親子做造型配搭與彩妝DIY。妝品系老師阮智榆指出，家裡不要用的廚房鋼刷、毛線、打包帶經過排列組合，加上人體彩繪筆彩繪，就可以做出環保又獨一無二的造型。

「萬聖節主題親子造型」活動上，永續發展辦公室提供每組面具、人體彩繪筆、剪刀、白膠、彩色膠帶、眼睛、彩球等材料，老師阮智榆則額外準備刷鍋子鋼刷、毛線、海棉等材料供各組自由取用，參加課程的家長及孩子依據個人喜好創作，一位媽媽開心說：「這樣10月底幼兒園的萬聖節裝扮就有了，真好！」

阮智榆指出，萬聖節將到，許多幼兒園及國小會辦相關活動，家長常為了如何幫孩子裝扮傷神，妝品系學生上造型設計課時，老師們會請學生運用各種異材質來做出與眾不同的造型，建議家長可以使用這個方法，廚房不用的鋼刷、老舊穿不下的毛衣、網購包裝打包帶都可以拿來黏上去做造型，尤其彩色毛線排列組合黏起來，做頭髮、服飾效果都很棒。

永續發展辦公室主任蘇弘毅表示，學校承辦梧棲社宅社會福利站以來，持續提供活潑多樣化的課程，透過環境教育培養社區周邊居民落實環保永續，帶領居民認識食品安全知識、改善健康。這學期舉辦了「食品衛生安全的秘訣」活動，從品嚐月餅帶民眾認識食品安全；「優質銀髮生活的秘訣」系列活動帶銀髮族做運動及掌握長照資源、社會脈動；「萬聖節主題親子造型」活動，教導親子學習善用現有材料做造型，減少購買及資源消耗。

蘇弘毅指出，有鑑於今年柚子盛產，中秋節過後庫存柚子難消化，市場價格低影響農民收益，將在10月28日於梧棲社宅社會福利站舉辦「食農教育創新餐食」，教居民把柚子入菜，做香柚海味堡、柚香鮮果香頌、香柚什錦菜根鬆、柚香雙味蝦，已報名額滿；因而決定加場，11月4日周六在弘光科大F棟食品技藝大樓舉辦「食農教育創新烘焙」活動，教民眾製作柚果茶香歐式麵包、鮮蔬海味白醬披薩，歡迎民眾報名，名額40人，額滿為止。

弘光科大妝品系老師阮智榆（左一）指導親子動手做萬聖節造型。記者游振昇／攝影
弘光科大妝品系老師阮智榆（左一）指導親子動手做萬聖節造型。記者游振昇／攝影
用毛線等材料裝飾面具做出獨一無二的萬聖節造型。圖／弘光科大提供
用毛線等材料裝飾面具做出獨一無二的萬聖節造型。圖／弘光科大提供

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萬聖節 親子 食農教育

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