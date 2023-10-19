快訊

YouTube針對「免費仔」再祭廣告新招 釣出一票人「繼續堅守免錢」

聯合國安理會要求以巴停火 美國1票否決批「未提以色列自衛權」

大埔案翻版？台積電放棄龍科設廠…徐世榮：政府先徵地再招商 公然搶劫

日本天理大學「準教師」到靜宜實習 增加經驗及授課實力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
日本天理大學的「準教師」到靜宜大學實習，透過教學增加經驗及授課實力。圖／靜宜大學提供
日本天理大學的「準教師」到靜宜大學實習，透過教學增加經驗及授課實力。圖／靜宜大學提供

靜宜大學日文系與日本姐妹校「教育實習計畫」，因疫情中斷3年，今年重啟交流；靜宜與日本奈良縣天理大學兩校共同推動「日語教學」實習課程，5位日語「準教師」在靜宜為期一周的教育實習，實際觀摩、試教和授課，增加經驗及實力，靜宜學生也能瞭解台日文化差異、提升會話溝通能力。

靜宜大學日文系與日本40多所大學締結姐妹校，推動一年或短期的交換留學計畫，及教育實習和暑期研修等交流；同時透過相關課程與日本姐妹校師生互訪及跨文化學習。

天理大學教授菊池律之曾於靜宜服務超過10年，2011年返回日本任教。他指出，天理大學的前身「天理外國語學校」創立於1925年，1949年升格為天理大學，是日本最早創設的私立外語學校，也是最先實施男女共學制的大學，並創立全國第一個語言視聽教室，以最新語言教授法增強學生會話能力獲得極高評價。

菊池律之指出，天理大學目前設有四個學院及二個研究所，此次5位實習學生已於天理大學修讀輔系「教育學程」，並修畢「日本語教育實習」等課程，來台實習後，即可取得「日本語學校」教書資格、順利畢業。

在靜宜實習的天理大學5位學生也曾至法國、德國、韓國、美國及汶萊等國遊留學及試教日語，第二次到台灣的天理大學國際學院外文系英文專攻學生酒井花表示，靜宜校園非常廣闊，生態環境多元豐富，學生和老師都非常友善，此次參訪讓她更加喜愛台灣，在靜宜的實習與日本練習教學情況不同，雖然第一堂課感到緊張，但第二堂課就知道如何設計有趣的教學內容。

天理大學外文系韓文專攻學生板倉未歩表示，實習過程中有很多非預期情況，例如黑板大小等。靜宜學生的日語程度好，當她提問時，都能給予熱絡回應，她能從教學經驗獲得成長；外文系英文專攻學生安井說，靜宜圖書館內部環境寬敞明亮，館藏多元豐富，還有舒適溫馨的閱讀空間，令她印象深刻，她很喜歡台灣食物，還有城市廣告招牌繽紛燦爛，讓她感到新鮮。

天理大學外文系英文專攻學生中尾和夏說，在日本教導留學生與在台灣教學經驗不同，例如使用詞彙等。靜宜日文系學生積極參與課程，並給予許多正面回饋，讓她感到成就感。對台灣印象最深刻的是公車站，她被深具未來感的公車站所吸引。

將到法國天理教學校教授日語的北山成美表示，雖然只有短短一星期的實習，但被台灣溫暖的氛圍和友人所吸引；不同於日本熙熙攘攘的夜晚，對台灣的夜景留下深刻印象。

靜宜與日本奈良縣天理大學兩校共同推動「日語教學」實習課程，5位日本學生到靜宜進行為期一周的教育實習。圖／靜宜大學提供
靜宜與日本奈良縣天理大學兩校共同推動「日語教學」實習課程，5位日本學生到靜宜進行為期一周的教育實習。圖／靜宜大學提供
靜宜學生也能瞭解台日文化的差異、提升會話溝通能力，對未來進修與就業都深具助益。圖／靜宜大學提供
靜宜學生也能瞭解台日文化的差異、提升會話溝通能力，對未來進修與就業都深具助益。圖／靜宜大學提供
靜宜大學日文系與日本姐妹校「教育實習計畫」因疫情中斷3年，今年重啟交流。圖／靜宜大學提供
靜宜大學日文系與日本姐妹校「教育實習計畫」因疫情中斷3年，今年重啟交流。圖／靜宜大學提供
靜宜大學日文系與日本40多所大學締結姐妹校，並推動一年或短期的交換留學計畫，及教育實習和暑期研修等交流。圖／靜宜大學提供
靜宜大學日文系與日本40多所大學締結姐妹校，並推動一年或短期的交換留學計畫，及教育實習和暑期研修等交流。圖／靜宜大學提供

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

日本 實習 日文

延伸閱讀

日本近畿大學劍道部酒後爆爭執 一人重傷身亡

稱百萬台胞助陸經濟進步 賴清德批中國「不知感恩」反讚日本捐疫苗

台日高齡醫學合作 陳亮恭：台灣研發成果導入日本契機

幾乎回復疫前水準！日本9月外國訪客數約218萬 「這國家」排第一名

相關新聞

校園食材登錄平台 「圖文不符」

教育部推動校園食材登錄平台公開學校午餐菜色，讓家長放心，高雄市鼓山區中山國小日前公布菜色有肉有菜有湯，但一年級學生卻連吃...

體育圈錢好賺？知情人點「1關鍵」：不然就是完全墮落

根據教育部體育署110學年度統計，含國小、國中、高中在內，共有705所學校設有體育班，學生數約有3萬8千人。近日，有網友好奇體育班學生的出路，文章一出，即引來不少知情人現身說法。...

議員爆士林國中賣炸雞、含糖飲料每月賺20萬 教育局：再稽查、違者送辦

台北市議員應曉薇上午舉行記者會，指出她接獲士林國中老師及家長陳情，校園合作社販售炸雞塊、含糖飲料、披薩等高熱量食品。她說...

南部某國中畢旅吃麥當勞挨批 眾人見「1景點」傻眼：擺明削盤子

一名網友轉發南部某國中3天2夜的畢旅行程，3天行程先到台中、南投景點，再到台北參觀台灣大學、木柵動物園、西門町及六福村遊樂園。其中，第二天的的午餐安排吃麥當勞，讓學生家長氣炸，還怒批「畢旅吃什麼麥當勞啦」。貼文曝光引發討論，網友好奇何時「台大變成畢旅觀光行程」。

墊底男孩得第一！高職生自述成長過程贏得日語演講冠軍

高雄市樹德家商應用日語科學生王丞賢參加第25屆全國高中高職日語演講比賽，以國中時沉迷網路遊戲，成績總是全班倒數第一、二名...

影／彰化偏鄉小校展覽梵谷複製畫 92歲嬤也參展

農業部訂每月15日是食物日，彰化縣土庫國小今天結合廣達游於藝舉辦食農教育推廣日，20名學童擔任解說員，為社區民眾導覽這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。