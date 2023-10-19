日本天理大學「準教師」到靜宜實習 增加經驗及授課實力

靜宜大學日文系與日本姐妹校「教育實習計畫」，因疫情中斷3年，今年重啟交流；靜宜與日本奈良縣天理大學兩校共同推動「日語教學」實習課程，5位日語「準教師」在靜宜為期一周的教育實習，實際觀摩、試教和授課，增加經驗及實力，靜宜學生也能瞭解台日文化差異、提升會話溝通能力。

靜宜大學日文系與日本40多所大學締結姐妹校，推動一年或短期的交換留學計畫，及教育實習和暑期研修等交流；同時透過相關課程與日本姐妹校師生互訪及跨文化學習。

天理大學教授菊池律之曾於靜宜服務超過10年，2011年返回日本任教。他指出，天理大學的前身「天理外國語學校」創立於1925年，1949年升格為天理大學，是日本最早創設的私立外語學校，也是最先實施男女共學制的大學，並創立全國第一個語言視聽教室，以最新語言教授法增強學生會話能力獲得極高評價。

菊池律之指出，天理大學目前設有四個學院及二個研究所，此次5位實習學生已於天理大學修讀輔系「教育學程」，並修畢「日本語教育實習」等課程，來台實習後，即可取得「日本語學校」教書資格、順利畢業。

在靜宜實習的天理大學5位學生也曾至法國、德國、韓國、美國及汶萊等國遊留學及試教日語，第二次到台灣的天理大學國際學院外文系英文專攻學生酒井花表示，靜宜校園非常廣闊，生態環境多元豐富，學生和老師都非常友善，此次參訪讓她更加喜愛台灣，在靜宜的實習與日本練習教學情況不同，雖然第一堂課感到緊張，但第二堂課就知道如何設計有趣的教學內容。

天理大學外文系韓文專攻學生板倉未歩表示，實習過程中有很多非預期情況，例如黑板大小等。靜宜學生的日語程度好，當她提問時，都能給予熱絡回應，她能從教學經驗獲得成長；外文系英文專攻學生安井說，靜宜圖書館內部環境寬敞明亮，館藏多元豐富，還有舒適溫馨的閱讀空間，令她印象深刻，她很喜歡台灣食物，還有城市廣告招牌繽紛燦爛，讓她感到新鮮。

天理大學外文系英文專攻學生中尾和夏說，在日本教導留學生與在台灣教學經驗不同，例如使用詞彙等。靜宜日文系學生積極參與課程，並給予許多正面回饋，讓她感到成就感。對台灣印象最深刻的是公車站，她被深具未來感的公車站所吸引。