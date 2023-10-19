屏東阿卡貝拉再創佳績 台灣盃少兒組奪3金1銀
屏東縣政府培訓阿卡貝拉4支少兒團隊，「阿緱囝仔人聲樂團」、「排灣貝拉」、「Star’s Echo」、「小阿緱人聲樂團」，日前參加台灣盃現代阿卡貝拉大賽「少兒組」比賽，拿下3金1銀的佳績，屏東好聲音讓各方驚豔。
文化處表示，台灣合唱音樂中心每年舉辦「台灣國際重唱藝術節–台灣盃現代阿卡貝拉大賽」是國內受重視的新合唱藝術節慶活動。10月14日「少兒組」比賽，屏縣有4團參賽，由縣府及信義國小共同培訓「阿緱囝仔人聲樂團」，榮獲金牌獎及最佳少兒組合獎。該團今年首次入選屏東縣傑出演藝團隊，穩定台風及唱功，是國內比賽常勝軍。
潮州國中原住民學生為主要班底「排灣貝拉」，天籟美聲與爆發力讓人印象深刻，今年7月獲上海阿卡貝拉中心邀請，擔任2023長三角阿卡貝拉音樂大賽台灣代表團隊之一，與上海團隊交流，本次少兒組大賽榮獲金牌獎及最佳服裝創意獎，用現代阿卡貝拉完美詮釋原民古調新穎唱法受評審青睞。
「Star’s Echo人聲樂團」成員來自不同學校，清亮的聲音風格與實力在比賽中脫穎而出，勇奪金牌獎，就讀建國國小三年級的王諾澄，優異的人聲打擊獲評審肯定，獲頒「未來之星潛力獎」。「小阿緱人聲樂團」為「阿緱囝仔人聲樂團」第三代生力軍，扎實訓練在比賽初試啼聲，獲銀牌獎，表現優異。
文化處表示，阿卡貝拉為全齡培訓計畫，每年公開徵選、培訓，在全國合唱賽事大放異彩，且經常受邀各地演出，今年9月在屏東藝術館舉辦阿卡貝拉音樂劇《勝利食堂三部曲》票房完售，10月「2023屏東鐵道文化祭」亦將登上藍皮解憂號列車展演，讓更多人分享阿卡貝拉的魅力。喜愛唱歌不分年齡，歡迎有興趣者關注文化處官網招募訊息。
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