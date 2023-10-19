校園食材登錄平台 「圖文不符」

教育部推動校園食材登錄平台公開學校午餐菜色，讓家長放心，高雄市鼓山區中山國小日前公布菜色有肉有菜有湯，但一年級學生卻連吃3天麵包配飲料，家長直言無法接受，議員昨質詢批學校擅改菜色「圖文不符」，要求教育局落實把關；教育局長謝文斌坦承事先不知情，已要求學校檢討流程缺漏，對校長行政處分；校方解釋，因遇颱風才發餐盒，對此事表達歉意。

中山國小家長說，學校讓學生吃完午餐放學，立意良好，也解決上班族家長幫孩子張羅午餐困擾，但拿麵包、飲料這類營養不均衡食物當餐盒，實在是濫竽充數，連吃3天更讓人無法接受；另名家長也說，營養午餐都有菜單，學校應「按表操課」，有困難也應事先通知家長。

市議員簡煥宗說，校園食材登錄平台建置午餐食材資料庫，公開營養午餐菜色內容，落實校園食品安全，提升家長對學校午餐的安心及信賴度，8月30日中山國小菜色有雞茸玉米、紅燒肉、豆芽菜、白飯、湯，但一年級學生當天吃的是2塊麵包、1罐飲料，而且吃3天！

簡煥宗說，尊重第一線老師判斷，不希望因這事件懲處，但未來校園食材登錄平台若又出現圖文不符，將如何處理？

謝文斌表示，本案發生前不知情，按照相關作業程序，學校菜單必須由營養午餐委員會審核，並依審核結果執行，教育局查明後發現學校未完成這些程序，當然不符規定，已要求學校改正，也檢討學校流程缺漏，將在相關會議提醒各學校注意。

校方說明，開學前3天是適應期，為讓新生適應學校和學習常規，通常不會讓孩子在校用餐，當時怕颱風登陸，米製品無法久放才會發麵包，結果事後颱風沒來，承攬契約廠商也不及準備，未在第一時間公告家長了解是學校疏忽，已向學生及家長道歉。