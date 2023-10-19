林口南勢國中2025招生 家長憂沒運動空間

新北市林口區人口持續增加，已近13萬人，就學需求增加。市府2020年宣布投入2.2億要新建南勢國中，但去年流標2次，今年追加預算4月完成招標，附近家長憂招標期程延誤影響招生，且工程分3期，體育館、操場2026年才完成，怕孩子沒活動空間。新北教育局承諾會跟廠商討論，讓師生在第一期工程擁有運動空間。

南勢國中預定地位在林口區南勢里，現況是一片空地。市府規畫新建8棟校舍，總樓地板面積約2萬5779平方公尺，未來學校將設普通班36班、特教班1班及非營利幼兒園8班，預計2025年8月先招收7年級生。

不過工程去年流標2次，檢討後追加4.5億，今年4月終於順利標出，家長憂心招標期程延後2025年8月招生恐來不及，若如期招生，體育館、操場2026年才完成，孩子活動空間恐受限。

新工處說，第一期工程預計先蓋7年級棟4樓、行政棟5樓及體育館地下室，預計2025年8月招生前完工；第二期新建8、9年級棟、專科棟、體育館1至2樓，預計2026年8月完工，因需空地給廠商施作，操場等運動設施與景觀工程最後才做。

新北教育局表示，目前正在細部設計，教育局、新工處與學校會討論如今規畫新生運動空間，目標在第一期工程時，讓師生有教學及運動使用空間。另2025年將招收7年級12班，學區明年上半年討論，明年底跟區公所會商。