林口南勢國中2025招生 家長憂沒運動空間
新北市林口區人口持續增加，已近13萬人，就學需求增加。市府2020年宣布投入2.2億要新建南勢國中，但去年流標2次，今年追加預算4月完成招標，附近家長憂招標期程延誤影響招生，且工程分3期，體育館、操場2026年才完成，怕孩子沒活動空間。新北教育局承諾會跟廠商討論，讓師生在第一期工程擁有運動空間。
南勢國中預定地位在林口區南勢里，現況是一片空地。市府規畫新建8棟校舍，總樓地板面積約2萬5779平方公尺，未來學校將設普通班36班、特教班1班及非營利幼兒園8班，預計2025年8月先招收7年級生。
不過工程去年流標2次，檢討後追加4.5億，今年4月終於順利標出，家長憂心招標期程延後2025年8月招生恐來不及，若如期招生，體育館、操場2026年才完成，孩子活動空間恐受限。
新工處說，第一期工程預計先蓋7年級棟4樓、行政棟5樓及體育館地下室，預計2025年8月招生前完工；第二期新建8、9年級棟、專科棟、體育館1至2樓，預計2026年8月完工，因需空地給廠商施作，操場等運動設施與景觀工程最後才做。
新北教育局表示，目前正在細部設計，教育局、新工處與學校會討論如今規畫新生運動空間，目標在第一期工程時，讓師生有教學及運動使用空間。另2025年將招收7年級12班，學區明年上半年討論，明年底跟區公所會商。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言