士林國中被爆賣雞塊、甜飲 月賺20萬
台北市士林國中被指違規販售炸雞塊、含糖飲料等高熱量食品，還將合作社由地下室搬到一樓「擴大營業」並規避稽查，每月淨賺20萬元；校方回應，雞塊、甜飲已全數下架，改到一樓是方便學生消費，盈餘都回饋給學生；北市教育局表示，國中小合作社禁售茶類、糖類，會加強稽查，若發現不法，將移送司法機關。
市議員應曉薇近日接獲士林國中老師及家長陳情，該校合作社違反規定，販售炸雞塊、含糖飲料、披薩等高熱量食品。
她秀出照片，士林國中垃圾袋裝滿含糖飲料瓶罐，還有學生在聯絡簿上寫「太晚去就沒了，尤其雞塊，幾乎都是排隊搶購」。
應曉微指出，校方為擴大經營，將原本在地下室的合作社搬到一樓家政教室；教育局到校稽查時，警衛會先通風報信，將違法禁售的食品加掛教師專區躲避稽查。
合作社甚至每周到好市多採購22包雞塊，一包469元共150塊，再以5個一包30元賣給學生，含糖飲料每瓶賣15元，扣掉成本，每月淨賺20萬元，但帳面虧損5萬元，質疑作假帳。
應曉薇批評北市教育局，稽查到問題學校，只有口頭改善，毫無罰則及作為，112年度稽查30所學校，僅6所合格，制度出了嚴重問題。
校長林凱瓊坦言販售雞塊、含糖飲料，因早期雞塊算是校園食品，有廠商來談，後來考量單價太高改到好市多採購，「這部分確實做得不對，會全部下架」，近期會召開合作社會議解任理事會主席。
教育局副局長鄧進權說，國中小合作社禁售茶類、糖類，只能有乳製品、100%果汁，食品僅能為補充正餐不足或矯正挑食，會再到士林國中稽查，另若發現不法就移送司法機關，一個月內稽查全市63所經營合作社學校。
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