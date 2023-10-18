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體育圈錢好賺？知情人點「1關鍵」：不然就是完全墮落

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇讀體育班卻不走體育相關行業的學生，都從事哪些職業。示意圖／ingimage
有網友好奇讀體育班卻不走體育相關行業的學生，都從事哪些職業。示意圖／ingimage

根據教育部體育署110學年度統計，含國小、國中、高中在內，共有705所學校設有體育班，學生數約有3萬8千人。近日，有網友好奇體育班學生的出路，文章一出，即引來不少知情人現身說法。

一名網友在Dcard發文，稱國內許多國高中都設有體育班，但與體育相關的職缺卻好像沒有這麼多，因此納悶「其它沒走體育路線的人，都去哪工作呢？」

原PO的提問引發討論，曾是體育班或是認識體育班學生的網友紛紛留言回應，「學長姐很多軍警消、體育老師、教練，有些本來就家境好才練的起，退休自己開教室、接公司」、「保險業務、車行業務/技師、職軍、專項教練、裁判、健身房教練，大多數是這種」、「我認識的體保大部分都沒有在從事體育相關行業，家裡本來就有錢的回家接家業了，家裡沒家業的都去保險之類無關行業，台灣體育路真的不好走啊」、「除非在某個運動很強才能進去職業運動世界，或者屬於少數擅長考試才能去考老師等國家考試當公職人員。否則基本上就是跑業務、直銷、健身房」。

另有網友分析體育班畢業後的出路，表示喜歡某個體育專項的人，大學畢業後通常會考很多相關證照、修教育學程，「體育圈其實很好賺錢，因為台灣市場其實缺乏運動教練、健身教練」、「健身教練通常私人教課，剛入行一兩年一堂課可能1000元左右，客戶多了、口碑有了，會漲到可能一堂課2個小時最高可以到6000元，等於時薪3000元，一周只開五堂10個小時就是平均薪水了（但通常不會開這麼少）」。

該名網友也說，即便沒有當到國手，出路也不錯，「體育生只要自制力夠，基本上後來都過得挺好，而沒有自制力的真的就是去街上湊人數一場兩千塊跟著叫囂，不然就是完全墮落，每天吃喝玩樂喝酒不回家找傳播，坐牢的都有」、「反正人百百種，沒有說體育生都一定是怎樣走，就把體育生當一般人就好，就想像成你讀電機系但是後來跑去做廚師一樣斜槓，每個人都是這樣的」。

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