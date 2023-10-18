基隆女中兩師獲傳炬獎 田徑隊媽媽帶人帶心成金牌教練
國立基隆女中體育科陳欣如、黃馨慧老師，榮獲今年教育部學校體育「傳炬獎」，其中陳欣如是學生眼中的「田徑隊媽媽」，也是「金牌教練」，她不放棄任何一位有機會發光發熱的孩子，近年來學校在各大田徑賽事屢獲金牌，都靠她紮實、不求回報的付出訓練。
陳欣如擔任田徑隊教練多年盡心盡力，是學生眼中的田徑媽媽，她細心照顧、帶人帶心，在訓練或態度上，以身作則，並致力於選手從小養成，在基層選手國小、國中端發掘明日之星，是位獨具慧眼的伯樂。
「我不放棄任何一位有機會發光發熱的孩子」陳欣如說，很多選手在她引導下在田徑場上展露頭角，除需要花很多時間教導學會如何與家人溝通，並且讓家人認同並支持在田徑場的付出。
基隆多雨，加上少子化衝擊，招募田徑選手成為學校培育基層選手一大困境，但陳欣如對田徑的熱愛，利用各種賽事帶著選手們南征北討增加實戰經驗，克服基隆市因田徑場修整建封閉無標準田徑場訓練的困境。
陳欣如表示，她帶選手至台北市、新北市甚至是桃園縣移地訓練，為的就是讓學生能夠安全的訓練、有效的練習，田徑隊人數雖少，但在各重大賽事均能獲得優異成績。
陳欣如在體能訓練與態度的要求高於一般選手，但對學生細心照顧，只要感冒、受傷，她總是在第一時間自掏腰包帶去就醫陪伴復健與治療。以黃郁媃為例，她是極具天分的選手，但在青春期的女孩較不容易將心理的話和家人溝通，陳欣如承擔起亦師亦母亦友的角色，也相信嚴師出高徒。
今年全中運高女田徑1金1銀，黃郁媃10000公尺第1名、5000公尺第2名，也在台灣國際田徑公開賽5000公尺拿走第4名，表現優異。陳欣如說，看到她比賽中的轉彎及克服難關，是她教職生涯最大的成就。
校長陳明印表示，陳欣如老師每天上午6點半前就到校指導學生，學生榮獲今年全中運金牌，創造基女好成績，獲獎無數，且屢破記錄，「金牌教練」對她實至名歸。
黃馨慧老師致力於課程研發與教學創新，近年來擔任高級中等學校體育學科中心的種子教師，參與許多研習課程、計畫實踐， 並實際運用於課堂之中；黃馨慧樂趣化、品質化的教學使學生感受到體育課程的魅力，也享受其中，獲「教學傑出獎」，多元課程發展開啟學生新視野。
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