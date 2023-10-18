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屏東阿卡貝拉團隊創佳績 台灣盃少兒組奪3金1銀

中央社／ 屏東縣18日電
屏東縣政府培訓4支阿卡貝拉少兒團隊，阿緱囝仔人聲樂團、排灣貝拉、Star's Echo、小阿緱人聲樂團，參加台灣盃現代阿卡貝拉大賽少兒組，奪3金1銀佳績。圖為阿緱囝仔人聲樂團，圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府培訓4支阿卡貝拉少兒團隊，阿緱囝仔人聲樂團、排灣貝拉、Star's Echo、小阿緱人聲樂團，參加台灣盃現代阿卡貝拉大賽少兒組，奪3金1銀佳績。圖為阿緱囝仔人聲樂團，圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府培訓4支阿卡貝拉少兒團隊，阿緱囝仔人聲樂團、排灣貝拉、Star's Echo、小阿緱人聲樂團，參加台灣盃現代阿卡貝拉大賽少兒組，奪3金1銀佳績，屏東好聲音讓各方驚豔。

縣府今天發布新聞稿表示，由台灣合唱音樂中心每年舉辦「台灣國際重唱藝術節–台灣盃現代阿卡貝拉大賽」是國內相當受重視的新合唱藝術節慶活動；14日少兒組比賽，屏東有4組團隊參賽，其中由縣府及信義國小共同培訓「阿緱囝仔人聲樂團」，獲金牌獎及最佳少兒組合獎。

「排灣貝拉」由潮州國中原住民學生為主要班底，今年7月獲上海阿卡貝拉中心邀請，於2023長三角阿卡貝拉音樂大賽擔任台灣代表團隊之一與上海團隊交流演出，也在少兒組大賽獲金牌獎及最佳服裝創意獎，用現代阿卡貝拉完美詮釋原民古調新穎唱法受評審青睞。

成員來自不同學校的「Star's Echo人聲樂團」，清亮的聲音風格與實力在比賽中脫穎而出，勇奪金牌獎，尤其建國國小三年級的王諾澄，優異的人聲打擊獲評審肯定，獲頒「未來之星潛力獎」。

「小阿緱人聲樂團」為「阿緱囝仔人聲樂團」第3代生力軍，扎實訓練在比賽初試啼聲，榮獲銀牌獎。

文化處指出，阿卡貝拉為全齡培訓計畫，每年透過公開徵選、培訓，不僅在全國合唱賽事大放異彩，且經常受邀各地演出，今年9月於屏東藝術館舉辦阿卡貝拉音樂劇「勝利食堂三部曲」票房完售，10月份「2023屏東鐵道文化祭」也將登上藍皮解憂號列車展演，讓更多人分享阿卡貝拉的魅力。

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屏東縣政府 樂團 團隊

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