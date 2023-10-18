南部某國中畢旅吃麥當勞挨批 眾人見「1景點」傻眼：擺明削盤子

一名網友轉發南部某國中3天2夜的畢旅行程，3天行程先到台中、南投景點，再到台北參觀台灣大學、木柵動物園、西門町及六福村遊樂園。其中，第二天的的午餐安排吃麥當勞，讓學生家長氣炸，還怒批「畢旅吃什麼麥當勞啦」。貼文曝光引發討論，網友好奇何時「台大變成畢旅觀光行程」。

一名網友在《PTT八卦板》貼出一張照片，內容是南部某國中的3天2夜畢旅行程，第一天出發到南投溪頭森林遊區、妖怪村，再到台中三井Outlet、高美濕地，晚上夜宿苗栗飯店；第二天從苗栗北上到台北，參觀台灣大學、木柵動物園、西門町商圈，晚上再拉隊回苗栗飯住宿；第三天再北上到新竹六福村遊樂園遊玩，下午3點啟程返校。

原PO寫到，一位學生家長看到這個行程表後氣炸，抱怨晚餐都必須學生自理，還去台大、西門町等免費行程，最氣的是第二天居然是吃麥當勞，「平常都不讓女兒吃的，畢旅吃什麼麥當勞啦！」。

貼文曝光引發討論，網友留言回應「學生比較愛自理」、「小孩最喜歡吃麥當勞了，畢旅當然要吃啊」、「就是平常不能吃，畢旅才要吃啊」、「吃麥當勞就吃麥當勞，麥當勞不能吃嗎？」、「他自理跑去吃還不是一樣，孩子長大了，家長要學會放手啦，控制欲克制一下」。

相較於該不該安排吃麥當勞，更多人聚焦在行程安排上，好奇「台大變成畢旅觀光行程XD」、「去台大是要參觀啥」、「參觀台大真的太有創意了…原來那是景點」、「好歹去個101和國父紀念館吧」、「第二天這行程很扯欸，幾乎不用成本欸」、「這行程真的把人當白痴」、「這行程我是家長也會生氣，擺明削盤子」。