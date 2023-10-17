挑戰台灣極西點燈塔 台南偏鄉4校聯盟單車破風行
台南市通興、塭內、文山、樹人共4所國小，跨校聯盟締結夥伴學校，今天100餘名師生騎單車22.3公里，從建功國小騎到台灣極西點國聖燈塔，沿途濕地保護區、黑面琵鷺生態觀察，並且操作文蛤的分類與包裝，認識人文產業風情。
通興國小校長張吉宏說，本次課程內容包含自然生態、人文歷史與漁鹽產業的巡禮，每年都會聯合辦理跨校體驗課程，今年適逢國聖港燈塔重建完成，加上觀光旅遊局設置「極西藝術地標」與公廁停車場設施，讓長年積沙風化起伏，有著「台灣撒哈拉」絕美景致的海岸線，成為學生課程體驗好場地，也值得推薦給喜愛自行車慢遊的旅客朋友。
塭內國小校長方陽昇表示，4校高峰課程將教育場域無限延伸，今天騎自行車來到台灣極西燈塔，對學生意義非凡。塭內國小學生 黃玨勻說，可以和同學來到台灣最西邊的國聖燈塔地景，雖然騎腳踏車很累，但是一群人一起騎感覺很棒。
樹人國小校長黃世忠說，陪伴孩子走的4年高峰課程，一年比一年精彩，不變的是孩子面對挑戰的那份堅持，繼續努力目標向前。雖然辛苦依然堅持下來，學校為了這一次進行了周全的準備，更有以前的同事陳怡君，請假回來協助，令人感動。這是樹人溫馨有韌性的學校氛圍相信必能夠成就學生勇敢向前的特質，讓我們藉著破風而行單車探索，再創造學習的高峰經驗。
文山國小校長楊鎮鴻表示，曾文溪沿岸騎車時可以讓文山的孩子透過跨校交流活動，欣賞到美麗的河流風光、水生植物、鳥類觀察、自然保護區、文化遺產。七股水產的文蛤產業學習，讓孩子更了解各行各業的知識與辛苦的一面，漁民認真勤奮的態度，也深深感動孩子。
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