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影／「水牛伯」雲林開講漢語吟誦唐詩 台下聽得如癡如醉

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
立法院長游錫堃今天下午至雲林縣西螺老街文化館演講「詩說台灣民主路」，他現場以「宜蘭調」吟誦2首唐詩，與會的數十名聽眾聽得入迷。記者陳苡葳／攝影
立法院長游錫堃今天下午至雲林縣西螺老街文化館演講「詩說台灣民主路」，他現場以「宜蘭調」吟誦2首唐詩，與會的數十名聽眾聽得入迷。記者陳苡葳／攝影

立法院長游錫堃今天下午受邀至雲林縣西螺老街文化館演講「詩說台灣民主路」，館內坐滿了人，有人想聽台灣史，有人想聽漢詩吟誦；親民的「水牛伯」現場以宜蘭腔吟唱唐詩《登鸛雀樓》、《靜夜思》，美妙漢語的發音，令台下觀眾聽得如癡如醉。

游錫堃受雲林縣平原社區大學校長何美惠邀約，今天下午2點至4點在西螺老街文化館開講，許多愛好漢學、鑽研相關文化的人士均到場聆聽。

何美惠說，西螺鎮上約在102年前也有詩社，近來透過民間研究員整理漢詩給孩子讀，始終認為「有距離感」，發現原因應是「發音」不全，聽聞游院長對漢詩頗有研究也相當致力推廣，希望他能親自到社大指導。

游錫堃說，自己首次造訪西螺老街文化觀，建築物散發年代感，古色古香，開講前稍作巡禮，深感歷史韻味，他謙稱自己非漢學專業，今天前來是想漢大家交流學習，相當親民。

游錫堃今以「詩說台灣民主路」為主題舉行講座，台下坐滿數十位聽眾，他開場便以道地「宜蘭腔」吟唱唐朝詩人王之渙《登鸛雀樓》、李白《靜夜思》，聲調優美，令人入迷，他說，其實「宜蘭調」的漢詩很多人聽過，只是不知道那叫宜蘭調。

游錫堃說，台灣原本有300多家詩社，1951年因國民政府推動國語、禁止方言，而漢詩被歸類為方言，以致詩社傳統中斷，近十多年來才逐漸復興；他1954年讀小學，老師受日本教育，笑著說「我的國語一直都不標準」認為如果能找回漢學，大家就能從漢詩中發現先人的生活背景。

立法院長游錫堃今天下午至雲林縣西螺老街文化館演講「詩說台灣民主路」，他現場以「宜蘭調」吟誦2首唐詩，與會的數十名聽眾聽得入迷。記者陳苡葳／攝影
立法院長游錫堃今天下午至雲林縣西螺老街文化館演講「詩說台灣民主路」，他現場以「宜蘭調」吟誦2首唐詩，與會的數十名聽眾聽得入迷。記者陳苡葳／攝影

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游錫堃 宜蘭 老街

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