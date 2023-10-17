教育部最新實習船「御風」命名下水 16.5億打造客船級

教育部5年編列16.5億打造5500噸最新實習船「御風」，今天在台船碼頭舉行命名暨下水典禮。這艘船長114公尺、船寬21公尺、住艙區最多搭載250人，建造規範完全符合STCW國際公約要求，2024年4月交船，取代老舊實習船育英二號，投入培育台灣海事教育人才，首航預計前往日本。

現役海事實習船育英二號，船齡近30年。教育部從2019年起展開新造實習船計畫，委託高雄科技大學執行專案，新船「御風」由台灣國際造船公司承造。台船董事長鄭文隆表示，御風號配置低壓脫硫塔設備，並預留液化天然氣雙燃料（LNG Dual Fuel）動力推進設計，符合環境友善趨勢，並以客船等級的安全標準配備主動式穩定翼系統，艙區劃分及破損穩度，符合海上人命安全國際公約（SOLAS）的客船要求。

教育部次長劉孟奇說明，育英二號實習船訓練設備規格已落後於當前國際公約，相關維護費用日高，教於部於是規畫逐年編列16.5億元，委託高科大協助辦理，建造規範完全符合STCW國際公約要求。御風號住艙區

最多可搭載200名學員、50名船員及教師，船艙規格、設備規格、航行距離等遠高於現役訓練船，可提供海事人才更完善多元的海上訓練環境。

高科大校長楊慶煜表示，國內中等學校以及大學相關海事科系學生，非常仰賴實習船所提供的實境訓練場域，養成相關必要的專業技能。新船「御風」規畫完善的機艙教學動線，也搭載實境實習駕駛室，以及航海、輪機、高壓電三套全功能模擬機系統，相關實習課程都可於「御風」艦上完成，將負起海洋國家的人才培育重任。

今天的「擲瓶」祈福儀式，由教育部技職司長楊玉惠執行命名及揭牌，並且擔任擲瓶人。以台船為首的建造、監造團隊，與國內海事教育學校共同見證國船國造的過程。