少子化問題多嚴重？他回母校被震撼：八德湊不滿

台灣近年來面臨少子化問題，現代年輕人不只晚婚晚育，低薪與通膨的現況也令許多夫妻「不敢生」。有民眾近期回小學母校探望，發現班級數銳減，每班人口數也少快一半，真實呈現少子化的嚴重程度，網友們回顧自己小學和現在的人數落差，直言「很有感」。

原PO在PTT發文表示，小學時母校是以八德來為班級命名，每班最多有47人，每到放學時間校門口車水馬龍，熱鬧非凡，但等他隔了幾年後回訪母校，發現班級數只剩5班湊不滿八德，每班人數也掉到26人，連帶放學時也不見人潮蜂湧而出，感慨「現在小學一個年級有8個班就是大校了，3、4個班班比比皆是」，只要回母校走一遭，就能感受台灣少子化嚴重程度。

不少網友跟著回報自己母校的變化，「以前3班，1班30人，現在1班，不到10人」、「我差我表弟12歲，班數／人數：5／40跟2／15」、「我國小母校今年新生3位」、「以前小學用甲乙丙丁，還一度擔心天干不夠用，後來也只到壬班，一班55人」，「當年國中普通班23班，現在只有9班！ 以前的班人數可是40以上起跳的，最多50人也不稀奇」、「看看大學，以前機車場『停車海』都停到外面去，現在回去看…都停不滿」、「現在的校園人太少，沒有校園感，冷清」、「台灣已經關了10所以上的大學」。

依內政部人口統計資料顯示，台灣出生人口數自2015年開始逐年下降，至2020年已降至10年來最低點，然而數字仍再逐年下跌，至2022年全年僅13.8萬新生兒，2023年前9個月數字更呈現「生不如死」的情況。