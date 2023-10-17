文化部擴大電子書計次借閱 首月使用人次成長8成

9月起文化部攜手20縣市政府推出擴大電子書計次借閱服務，上線滿1個月，各平台上架冊數成長幅度達30%，使用人次更較去年同期成長近8成。文化部長史哲表示，政策推出第1個月各項數據成長是常態，但也顯示國內數位閱讀確實有成長的潛力，文化部將持續攜手各縣市圖書館、出版社、平台業者精進各服務面向，期盼具體實踐擴大數位閱讀風氣、支持出版業數位轉型目標。

文化部指出，擴大電子書計次借閱服務，讓過往受限於地方政府預算，電子書借閱「有限量」的情況，藉由文化部點數加碼，現在借電子書「免受限、免等待」。經統計，20縣市借閱人次部分，5都中（扣除台北市未參與）平均成長率超過5成，其他如宜蘭縣、基隆市、南投縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣、金門縣等都有高於8成的成長率。9月借閱熱門書籍，由近期影集熱映的「八尺門的辯護人」原著小說榮獲跨平台計次借閱冠軍，知名IP「達克比辦案」系列則是親子童書類跨平台熱門書籍。

除了上架冊數大幅提高，各平台也陸續推出線上主題書展，如台灣雲端書庫「現實無法到達的地方，文學助你一臂之力」文學小說書展、凌網HyRead電子書平台「成為名偵探」偵探小說主題書展，以及華藝iread ebooks以「職人故事販賣所」為主題，專訪各領域職人並推薦主題好書。

此外，凌網科技HyRead電子書更加碼推出「雲端嗨讀抽好禮」及「書中自有黃金屋 我是淘金客」兩項數位閱讀集點活動，完成指定閱讀任務即有機會獲得電子書閱讀器、Apple Watch、電子書紅利點數等多項好禮。

沒借過電子書的讀者，可參考文化部借閱服務官網彙整合作縣市圖書館借閱平台連結及操作懶人包；即日起台灣雲端書庫也在華山文創園區設有「台灣雲端書庫Touch！」據點，現場除有借閱教學，還推出「免費借閱暢銷電子書 再送紙本書」活動。更多主題書展及活動資訊詳情請上網查詢（https://ebook.moc.gov.tw）。