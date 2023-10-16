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嘉縣太保國中靜思書軒成立 翁章梁鼓勵學生創造夢想

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
慈濟基金會媒合信義企業集團在嘉義縣太保國中成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（中）今頒感謝狀給靜思書軒營運長蔡青兒（左）。記者黃于凡／攝影
慈濟基金會媒合信義企業集團在嘉義縣太保國中成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（中）今頒感謝狀給靜思書軒營運長蔡青兒（左）。記者黃于凡／攝影

全台面臨少子化危機，學校班級人數減少、甚至縮班，出現許多閒置教室嘉義縣太保國中善用空間，將閒置教室再活化，攜手慈濟基金會打造靜思閱讀書軒，陳列500本多元種類書籍，縣長翁章梁今到太保國中參加揭牌典禮，鼓勵學生透過閱讀創造更多夢想。

翁章梁說，學校內有好的閱讀空間很重要，進到讀書空間就像是進入書的世界。「一本書就是一個世界」，一輩子碰見的人事物有限，但在書內是無窮的，透過別人經驗的書寫，能開拓想像力及思考能力，有助面對未來不同的挑戰，也能孕育更多夢想和創造力。

信義企業集團創辦人周俊吉分享，閱讀能夠改變人的命運，當年透過閱讀尋找創業知識，將公司規模從最初2、3人，擴增至現在6千多人，他和孩子都很喜歡閱讀，希望更多小朋友都喜歡閱讀、培養閱讀習慣，樂意促成嘉義縣國中小成立靜思閱讀書軒，未來將持續下去。

靜思閱讀書軒營運長蔡青兒說，靜思書軒目前在嘉義市有8間、嘉義縣18間，起初有許多間學校提出需求，但沒經費認養太多間，後來貴人周俊吉出現，認養嘉義所有學校，也拜託縣長撥一些經費支持，將空間妝點的更漂亮，凝聚每個人點點滴滴的愛，創造優質閱讀空間。

校長陳義禮說，少子化減班多出空間，將閒置教室活化再利用，向慈濟基金會申請成立靜思閱讀書軒，由基金會媒合信義企業集團，以及眾人善心支持建造而成，感謝許多人幫忙讓閱讀書軒順利成立，未來會將閱讀書軒當成閱讀重要據點，提升校園閱讀風氣。

嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒今揭牌，縣長翁章梁（後排左四）鼓勵學生多閱讀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒今揭牌，縣長翁章梁（後排左四）鼓勵學生多閱讀。記者黃于凡／攝影
慈濟基金會媒合信義企業集團在嘉義縣太保國中成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（中）今頒感謝狀給信義企業集團創辦人周俊吉（右）。記者黃于凡／攝影
慈濟基金會媒合信義企業集團在嘉義縣太保國中成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（中）今頒感謝狀給信義企業集團創辦人周俊吉（右）。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒今揭牌，縣長翁章梁（左三）等人拉下紅色布幕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國中靜思閱讀書軒今揭牌，縣長翁章梁（左三）等人拉下紅色布幕。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國中成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（右五）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保國中成立靜思閱讀書軒，縣長翁章梁（右五）今天參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影

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嘉義 教室 認養 少子化 翁章梁

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