小孩子在算數學習題時，有的人認為只要最終答案算對，過程步驟怎麼想都沒有關係。但也有人認為要建構基礎，因此強調不只是答案，連算式都必須要符合標準，才是真正的答對。近來日本網友，就分享了一則這樣的爭議。

2023-10-15 08:23