中華國小教室西曬刺眼 公益團體免費貼隔熱紙

花蓮市中華國小教室受太陽東照與西曬影響，學生與老師常覺得光線刺眼、室內炎熱，雖有裝窗簾卻無法降溫，室內光線也不足。民間公益團體花費近80萬元善款，與隔熱紙公司合作，為11間教室玻璃貼上隔熱紙，改善學校環境。

長期熱心公益的和聲汽車音響隔熱紙公司，得知中華國小有東照西曬問題後，聯繫花蓮縣府、國際獅子會300A5區第7分區及校方，昨與全台約20間廠商前往校園，免費替11間教室窗戶裝貼隔熱紙。

國際獅子會300A5區第7分區主席闕志安說，獅子會跨區、集結全台20幾家隔熱紙廠商，發現其中11間教室雖然有裝窗簾，但光線反而不足，學生看書視線不良，視力也會受影響，且教室溫度還是有30幾度，無法隔熱，與校長相談後，決定到學校貼隔熱紙，如果效果很好，也會訪視其他學校盡力協助。

中華國小校長江政如指出，現在班班有冷氣，但有些教室方向容易西曬，像是幼兒園6間教室靠走廊側沒有裝窗簾，小朋友午睡比較刺眼，幼兒園用餐區也有比較熱的情況。

江政如說，感謝獅子會幫忙貼隔熱紙的義舉，對於有人也擔心貼隔熱紙會不會比較暗，經評估不會影響光線。