基隆午餐又出包？ 深美20童上吐下瀉
基隆深美國小前天下午起先有2名學生腹痛回到家後身體不適就醫，前晚到昨天陸續共有20名學生上吐下瀉掛急診，疑食物中毒。衛生局到校採集營養午餐鮮奶、豆乳及食物檢體等送驗，檢視並發現廚房用餐區餐車不潔、垃圾桶未加蓋等多項缺失，已要求暫停作業。而教育處長劉美蘭因督導不周將改調任參議。
衛生局昨到深美國小調查，該校為自設廚房，除供應該校外，另供應2所小學，目前僅深美國小學童出現症狀。前天供應午餐菜色為十穀米飯、日式大根煮魚、金茸蛋花湯、油菜、番茄豆腐、鮮奶或豆奶。
衛生局採集鮮奶、豆乳、刀具、食物等檢體送驗，衛生局說，問題是出在牛奶或食物待釐清，要等化驗結果出來。
衛生人員檢視廚房有多項缺失，如用品存放區用品未明確標示、用餐區餐車不潔、垃圾桶未加蓋、排水系統未清理乾淨、懸掛工作人員工作衣不潔等，要求暫停作業，將16日清早複查，確認改善完成後方可供餐。
深美國小校長陳建文說，學生主要是有嘔吐和腹瀉，但並沒有集中在一個班，而是分散各班。
基隆今年5月學校營養午餐接連出包，不同學校陸續發生麵包出現會蠕動活蟲、農藥超標、食材過期，市府認為事態嚴重報請檢調追查，供應廠商「龍昇蔬果行」遭檢調搜索、約談，目前仍依詐欺等罪嫌偵辦中。 市府說，合約6月即已停止供應。
另外5月26日牛奶發酸導致武崙國小15學生送醫，市政府從供應源頭改善，通報各校把「牛奶一律改為保久乳」。
市府認為廠商一再出包，主要是以前記點處罰過輕，難收警惕之效，已研擬學校午餐自治條例草案，11月送交議會審議，擬將罰則提高約10倍。業者贊成重罰，可改善一定品質，但認為更應從源頭改善。
深美營養午餐昨再出包，市府說，學校緊急通報處置不當，學生家長13日晚間向學校反映，校方14日才通報至教育處，違反牛奶一律改為保久乳的決議，將議處校長；而教育處長劉美蘭因督導不周將改調任參議。
市府說，負責深美國小營養午餐廠商「勝威食品」，市府將以最高標準進行檢視，待檢驗結果出來，追究釐清相關責任。
市議員張之豪、鄭文婷表示，5月武崙國小牛奶疑食物中毒，和深美國小等多所學校竟都是同一廠「勝威食品」，要求徹底清查廠商供應把關，到底有何能耐及問題。
市府說，「勝威食品」，市府將以最高標準進行檢視，待檢驗結果出來，追究釐清相關責任。
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