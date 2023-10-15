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一趟尼泊爾當志工 岳明學童長大了

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭岳明國中小學生帶尼泊爾學生體驗布袋戲。圖／岳明國中小提供
宜蘭岳明國中小學生帶尼泊爾學生體驗布袋戲。圖／岳明國中小提供

宜蘭岳明國中小師生與家長籌上百萬元旅費，到尼泊爾偏遠山區擔任16天的志工小老師，從一開始生澀、害怕，慢慢與山裡的孩子打成一片。離別前，有尼泊爾孩子用中文大喊「不要哭」，全車師生都紅了眼眶。今天學校將辦感恩分享會。

岳明國中小與華人磐石領袖協會合作，暑假期間由2名老師帶領15名將升8年級的學生，到尼泊爾波卡拉附近偏遠山區從事海外志工服務。行前為籌措旅費，師生與家長洗車、向企業簡報爭取支持、販賣自製商品等，2個月募集160餘萬元，7月6日啟程。

這群才13歲的台灣孩子分別擔任2到5年級的老師，面對40多名年紀和他們差不多的「學生」，要包辦數學、英語、體育等課程，學生陳思宇回憶「出發前有點害怕，甚至偷哭」，但努力克服恐懼。

學生康予馨說，一開始溝通不良，後來改採簡單的英文搭配肢體動作，課程中融入台灣文化像布袋戲、筷子等，逐漸與尼泊爾孩子打成一片；詹芯瑜說，她每天最快樂的事，就是一早到校外山坡牽著2名孩子上學。林羽庭想起7月22日教學結束前一天，尼泊爾孩子問她「可不可以多留幾天？」知道不行，大家都哭了。

海外服務16天，岳明國中小師生有滿滿收穫。林羽庭想把英文學得更好；蔡岱軒發現學習不只是應付考試或未來的工作，簡冠益了解了老師的辛苦。校長黃建榮說，回來後，老師和家長都感覺「孩子長大了」。

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尼泊爾 英文 旅費

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