「不要哭」尼泊爾孩子一句話 宜蘭岳明國中小師生泛淚

宜蘭岳明國中小今年7月前往尼泊爾體驗海外志工服務，八年級學生到偏遠山區的用英文授課，從一開始的生澀，慢慢與山裡的孩子打成一片，每天牽手上學，離別時，1名尼泊爾孩子用中文喊出「不要哭」，作為最後的道別，讓全車師生都紅了眼眶。

岳明國中小去年改制後，目前就讀8年級的學生是首批國中學生，校方與華人磐石領袖協會合作，讓學生前往尼泊爾波卡拉附近的偏遠山區，當16天的小老師。今年3月，為了籌措旅費，師生與家長透過洗車、到企業簡報、販賣自製商品等，2個月間募集160餘萬元，15名學生和2名老師7月7日出發前往尼泊爾。

一到尼泊爾，面對陌生的環境和40多名語言不通的尼泊爾學生，岳明國中小師生自然須要時間適應。學生陳思宇回憶，出發之前，其實相當害怕，甚至會偷偷哭泣，但朋友都在身邊，慢慢克服恐懼，踏出舒適圈；學生康予馨說，一開始用較複雜的英語溝通不良，後面改使用簡單的語句，搭配肢體動作，慢慢能明白彼此的想法。

15名小老師分別擔任2到5年級的老師，包辦所有科目，如數學、英語、體育等，綜合科目中則會嘗試教台灣的文化或技藝，比如布袋戲、使用筷子等等，逐漸與尼泊爾孩子打成一片。學生林羽庭看著尼泊爾孩子學會用筷子夾糖果，備感欣慰；學生詹芯瑜說，每天最快樂的事，就是一大早到學校外頭的山坡路上，牽著2名孩子進學校。

16天時光轉瞬即逝，林羽庭想起7月22日教學結束前一天，尼泊爾孩子用英文問她，可不可以多留幾天，得到否定的答案後，竟紛紛哭泣，林嘴上安慰他們，心中也非常想哭；學生康予瀞說，她曾教過1個孩子中文「不要哭」，最後一天岳明國中小師生坐上巴士後，那個孩子用中文向他們大喊「不要哭」，將全車的人都惹哭了。

岳明國中小師生帶著離情與體悟返國，這段旅程無形間改變了他們。林羽庭回來後更想要學好英文，更能和他人溝通；學生蔡岱軒發現學習是件快樂的事，不只是應付考試或未來的工作；學生簡冠益則了解了老師的辛苦，也明白「老師不只是在學校罵人」而已。校長黃建榮說，這批學生回來後，學習都更加認真，老師和家長也感嘆，「孩子長大了」！