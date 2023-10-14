青埔教育基金會攜手雲林地區國小 推親子學英文
青埔教育基金會指出，有感於家長對於2030雙語政策焦慮，基金會與雲林縣虎尾國小、鎮東國小合作推動親子英語說故事培訓，今天起開訓，由專業講師帶領親子趣味學習英文。
青埔教育基金會今天舉辦親子英語說故事培訓始業典禮，基金會董事長張嘉郡、雲林縣政府總顧問張清良等人出席；60名家長在專業講師帶領下，學習如何透過英語說故事建立更深厚親子關係及如何在故事中培養情感連結。
張嘉郡表示，她與許多年輕媽媽聊天中發現，家長對於2030年雙語國家政策或是雙語教育感到焦慮，擔心自家孩子的英語程度可能無法追上，因此萌生推動親子英語閱讀的想法，希望家長陪伴孩子成長學習。
她認為，父母是孩子第一個老師，家庭也是孩子第一個學習場所，說故事不僅可以擴大孩子的詞彙及語言能力，還能建立親子之間更深厚連結。
張嘉郡表示，家長可以帶領孩子享受閱讀的美好，利用床邊說故事10分鐘，增進親子之間互動，慢慢再加入英語的元素，讓孩子在生活中、趣味中學習英語。
虎尾國小校長洪孟真指出，家長可藉由研習提升英文能力從而教導孩子，最重要的就是一種身教，雖然發音不是很標準，但是媽媽敢講，孩子也可以講，甚至可以講得更好，這是一個很重要的目標。
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