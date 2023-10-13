減輕學生書包重量 金山高中國中部添置物櫃
學生每天上課都有不同的課表，因此每天需要帶的課本也不同，若是沒有整理書包的習慣，學生每天上課所肩負的重量可能就會越來越重。為了減輕學生負擔，新北市議員廖先翔為金山高中國中部爭取了置物櫃，現在學生只需要把每天要完成的作業帶回家，其他暫時用不到的書本留在置物櫃裡，如此書包也減輕許多。
金山高中校長陳玉桂指出，因應新課綱的多元課程，學生有許多的學習單、作品，不過每天帶來帶去，加上學校又位在山坡上，實在是造成學生的負擔，感謝廖先翔議員看見學生需求，為學校添購置物櫃，現在學生上課不只書包輕了，書桌也可以更乾淨、整潔。
市議員廖先翔表示，其實每天都整理書包不只是可能會導致書包越來越重，更有可能會有書本忘記帶到的問題，因此透過置物櫃的添購，學生不再擔心書本沒有整理到而忘記帶到學校。此外，原本國中部只有國三學生教室有置物櫃，為了讓書包減輕從國一就開始，這一次爭取添購置物櫃終於將三個年級的設備都補齊，讓國一到國三的學生都可以擁有自己專屬的置物櫃，減輕了書包的重量，也減少了漏帶書本到校的可能性，讓學習變得更有效率。
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