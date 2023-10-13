送愛去東非偏鄉學童不落人後 1人捐兩件舊衣助貧民

「施比受有福。」彰化縣二林鎮中興國小募集舊衣舊鞋送到東非，全校127名師生和員工募得近200多件衣服，等於每人捐出兩件以上舊衣，今天校長陳世育送到彰化市石牌國小，兩校合寄到社福機構關懷東非弱勢民眾。

中興國小學童104人，教職員工23人，第一次舉辦募集舊衣舊鞋送東非，各年級導師把說明單張交給小朋友帶回家，沒想到反應熱烈，有家長在親師聯絡簿留言很高興有機會參與這樣的公益活動，正好可以教導孩子施比受有福，雖然住在偏鄉，生活仍過得富足，應該珍惜。

今天是上課日，師生不方便離校，校長陳世育獨自駕車滿載200多件舊衣、20多雙舊鞋從二林鎮到石牌國小，受到石牌校長吳美均及小朋友的熱烈歡迎，雙方整理物資後將寄送到社福機構，捐給撒哈拉沙漠以南的貧困民眾。

陳世育說，過去幾年他參與這個送愛到東非，自行勸募舊衣舊鞋，因新冠疫情緩和可以舉辦較大型活動，把參加經驗和心得分享給校內教職員工，得到大家認同和協助熱情募集，平均每人捐出兩件多的衣服，鞋子有個人衛生問題，募到20多雙。