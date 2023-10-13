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送愛去東非偏鄉學童不落人後 1人捐兩件舊衣助貧民

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮中興國小與彰化市石牌國小聯手募集舊衣舊鞋捐到東非。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮中興國小與彰化市石牌國小聯手募集舊衣舊鞋捐到東非。記者簡慧珍／攝影

「施比受有福。」彰化縣二林鎮中興國小募集舊衣舊鞋送到東非，全校127名師生和員工募得近200多件衣服，等於每人捐出兩件以上舊衣，今天校長陳世育送到彰化市石牌國小，兩校合寄到社福機構關懷東非弱勢民眾。

中興國小學童104人，教職員工23人，第一次舉辦募集舊衣舊鞋送東非，各年級導師把說明單張交給小朋友帶回家，沒想到反應熱烈，有家長在親師聯絡簿留言很高興有機會參與這樣的公益活動，正好可以教導孩子施比受有福，雖然住在偏鄉，生活仍過得富足，應該珍惜。

今天是上課日，師生不方便離校，校長陳世育獨自駕車滿載200多件舊衣、20多雙舊鞋從二林鎮到石牌國小，受到石牌校長吳美均及小朋友的熱烈歡迎，雙方整理物資後將寄送到社福機構，捐給撒哈拉沙漠以南的貧困民眾。

陳世育說，過去幾年他參與這個送愛到東非，自行勸募舊衣舊鞋，因新冠疫情緩和可以舉辦較大型活動，把參加經驗和心得分享給校內教職員工，得到大家認同和協助熱情募集，平均每人捐出兩件多的衣服，鞋子有個人衛生問題，募到20多雙。

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