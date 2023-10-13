影／彰化偏鄉小校展覽梵谷複製畫 92歲嬤也參展

農業部訂每月15日是食物日，彰化縣土庫國小今天結合廣達游於藝舉辦食農教育推廣日，20名學童擔任解說員，為社區民眾導覽這次廣達游於藝主題梵谷畫展，看完畫展後，享用竹塘鄉特產烹調的6道佳餚，美畫美食令社區民眾一飽口福與眼福。

土庫國小邀請彰化縣藝術領域聯盟盟主湖東國小校長王麗惠，先授證給20名小解說員，接著分兩組玩梵谷畫作拼圖，教育處、竹塘鄉公所、竹塘鄉農會、鄉民代表會和村里組成師長組，低年級學童組成兒童組，比賽堆疊立圖拼圖，結果師長組技高一籌先拼好，不過師長組都給稍後拼好的小朋友熱烈掌聲鼓勵。

中高年級擔任解說員，3名四年級小朋友各解說一幅梵谷複製畫，五、六年級學童各解說2至3幅，竹塘社區理事長詹鎮福聽完後，對解說員讚不絕口。詹鎮福表示，解說口條清晰，內容詳細，可見小朋友下了相當功夫做足準備。

土庫國小邀請社區長者提供8幅畫作合展，92歲陳鄭眛畫「庇佑眾人的大佛」，竹塘鄉農會總幹事詹光信參觀時稱讚「好像大畫家畫的」。詹光信表示，國際重量級畫家複製畫到偏鄉展覽很難得，他和鄉民會把握未來一周觀賞。

校長王聖賢說，土庫國小爭取游於藝展覽，全校51名小朋友，20人擔任解說員，藉此訓練口語表達能力，小朋友觀賞名畫可加深藝術涵養，學校獲農業部補助食農教育經費舉辦食物日，得到竹塘鄉農會、家政班和二林社區大學運用竹塘米、竹塘雞蛋、竹塘洋菇料理麻油肉片雙菇、竹塘米洋菇炒飯、奶油洋菇蛋等6道菜餚，小朋友必須學會製作奶油洋菇蛋，從料理認識家鄉特產和惜食惜福重要性。